さぁ、用意はいいか。

いよいよ日本時間9月10日(水)午前2時にApple（アップル）イベントが開催されます。iPhone 17シリーズの発表はほぼ確実と思われますが、おそらく他の新製品も登場するはず。

これまでのウワサを見直しながら、今回のAppleイベントで発表されそうな新製品をまとめてみました。

iPhone 17シリーズ

今年は新型モデルのiPhoneとして、全部で4種類のモデルが登場すると予想されています。スタンダードモデルのiPhone 17、「薄くて、軽い」が特徴とされるiPhone 17 Air、ハイエンドモデルのiPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxです。

すべてのモデルに共通したウワサだと、最大120HzのProMotion対応やカラバリが新しくなるといった楽しみな情報がある一方、値上げが検討されているなどの不安な予想も出ています。

iPhone 17シリーズで最も注目を浴びそうなのは、薄くて、軽いが強みと予想されるiPhone 17 Airでしょう。本体の厚みはiPhone史上最も薄い5.5ミリ、重さはiPhone SE（第3世代）とほぼ同じ約145g、ディスプレイサイズはiPhone 16 Plusとほぼ同じ6.6インチで、シングルカメラになると予想されています。

本体が薄い＝バッテリーもちが悪いといったウワサも出ていますが、Appleのことなので何かしらのバッテリー対策があるんだと思います。iPhoneの歴史を大きく塗り替える1台になるのか注目です。

iPhone 17 Airに関するウワサまとめは以下からどうぞ。

【噂まとめ】iPhone 17 Airのすべて。薄いけど、バッテリー持ちが心配ではある（9月8日更新）

iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxに関しては、本体背面にカメラバーが採用される説が濃厚です。ハイエンドモデルという立ち位置のため、リバースワイヤレス充電に対応したり、より明るいディスプレイ&発熱対策が強化されたり、（iPhone 17 Pro Maxに関しては）望遠のカメラ性能が上がるといった楽しみなウワサが聞こえています。

本体カラーについてはProモデルとしては珍しいオレンジ色が登場する説が濃厚です。iPhone 17 Proは100ドル値上げの予想も出ていますが、最小ストレージは256GBスタートになるといわれているため、この場合実質本体価格は据え置きともいえます。

iPhone 17シリーズに関するウワサまとめは以下からどうぞ。

【iPhone 17噂まとめ】いよいよ今週10日発表。注目すべきは新たな背面デザイン（9/7 更新）

Apple Watch Series 11・Apple Watch Ultra 3・Apple Watch SE 3

毎年新型iPhoneと一緒に発表されるのが恒例のApple Watchですが、今年は全部で3種類の新モデルが登場する可能性が高そうです。

Apple Watch Series 11は、前モデル（Apple Watch Series 10）とデザインは変わらないものの、ディスプレイの最大輝度が上がると予想されています。搭載チップの性能はSeries 9やSeries 10のモノとあまり変わらないとの情報が出ているため、Apple Watch Series 11はマイナーアップデートに留まるのかもしれません。

ハイエンドモデルのApple Watch Ultra 3は前モデルから約2年ぶりの登場ということで、大幅アップデートが予想されます。たとえば、Apple Watch Ultra 3単体による衛星通信対応や5Gサポート、より早い高速充電、斜めから見ても見やすい広角OLEDディスプレイが採用されるなどとウワサされています。ディスプレイがわずかに大きくなる説も出ているため、より魅力的なアスリート向けApple Watchとして完成度が高まる予感です。

最後に、Apple Watch SE（第3世代）のウワサもちらほら聞こえてきます。必要最低限の機能を兼ね備えながらも、比較的お得に購入できるApple Watch SEの最新モデルの登場を待ち望んでいる方も多いと多います。

Apple Watch SE（第3世代）は、ディスプレイが一回り大きくなる説や本体に新しい素材が採用されるといったウワサが出ています。搭載チップはSeries 11やUltra 3のモノと同じと予想されているため、もし本当に発売されたら人気の高いApple Watchになりそうですね。

約3年ぶりのアップデートが期待されるAirPods Pro（第3世代）も今回のAppleイベントで発表される説が濃厚です。最新モデルはヘルス系機能が目玉になるといわれており、心拍数モニタリング機能が搭載されると予想されています。

リアルタイム翻訳機能にも対応するといわれてますが、こちらは発売と同時に使えず後日アップデートで追加されると予想されています。ハードウェアに関しては、充電ケースが小型化されるとの情報も出ていますよ。

日本時間9月10日午前2時から始まるAppleイベントの開催まであとわずか。ギズモード・ジャパンは今年もリアルタイム更新をしながら、記事もたくさん書いていきますので、当日はどんな新製品が発表されるのか皆で一緒に見届けるとしましょう！

