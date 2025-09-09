UGGとLiberaidersが初タッグ♡ストリートと旅を融合した新コラボ

UGGがストリートブランドLiberaidersと初のコラボレーション♡旅と文化からインスピレーションを受けたコレクションは、クラシックな「Tasman」と「Ultra Mini」をベースに、スエードやシープスキン、複数レザーのレイヤードデザインを採用。Liberaidersのトライアングルパターンやレッドのドローコードがアクセントとなり、日常でも特別感を演出するスタイルに仕上がっています。

多文化と旅を表現したデザイン



UGG / Deckers Japan

梅咏（メイ・ヨン）デザイナーの旅の体験から生まれた今回のコラボは、地域や文化の垣根を越えたスタイルを表現。

UGGのクラシックブーツとLiberaidersのストリート感覚が融合し、日常に寄り添いながらも個性を演出する一足に仕上がりました。

TasmanとUltra Miniの快適スタイル



UGG / Deckers Japan

UGG / Deckers Japan

「UGG X Liberaiders Tasman」はチェスナットカラーのスエードとシープスキンライニングで快適なスリッポン仕様。

「Ultra Mini」は複数レザーのレイヤード構造にコントラストカラーを融合し、自由で遊び心のあるスタイルを実現しています。両モデルともコラボロゴをあしらい、自己表現をサポートします。

発売情報とイベントもチェック



UGG / Deckers Japan

コラボコレクションは9月14日に中国のUGG新天地Flagship StoreとLiberaiders TX淮海で先行発売。

9月15日からはUGG Tokyo Flagship Store、UGG公式サイト、Liberaiders公式サイト、全国の正規取扱店舗で購入可能です♡

オフラインイベントも開催予定で、新しい多文化融合のビジョンを体感できます。

UGG / Deckers Japan

UGG×Liberaidersで個性と快適さを両立♡



UGGとLiberaidersのコラボは、旅と文化の多様性をデザインに落とし込んだ特別なコレクションです。

TasmanやUltra Miniの快適な履き心地と、複数レザーやトライアングルパターンの個性派デザインが日常に彩りをプラス。9月15日から全国発売で、オフラインイベントも楽しめます♡

自分だけのスタイルを表現したい方におすすめです。