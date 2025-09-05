霜降り明星・粗品、YouTube収益を赤裸々告白 野生爆弾くっきー！も驚き「マジで？」
【モデルプレス＝2025/09/05】お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が1日、お笑いタレントのハリウッドザコシショウと野生爆弾のくっきー！によるYouTubeチャンネル「シュシュっとごくろうさん【Shu−Shu goku】」に出演。自身のYouTube収益について明かす場面があった。
【写真】粗品、再生回数最多の動画
無類のギャンブル好きとして知られる粗品。オープニングトーク中、くっきーから「令和最大級に博打好きな男」「どうですか？儲かってますか？」と質問が飛ぶと「ちょっと調子悪いですね。めっちゃ負けてます」「仕事が軌道に乗ってからは毎年1億円ずつ負けてます」と告白し、驚かせた。
さらに、YouTubeの収益について話題になると、くっきー！から「そし君（粗品）、YouTubeやってるやん？」「ちょっとごめん…。100（万回再生）超えたときってなんぼくらい入ってんの？」と直球の質問が。コンビと個人でもYouTubeチャンネルを運営する粗品は「動画の長さとか、内容のクリーンさにももちろんよるんですけど、大体10万円とか、20万、30万円とかじゃないですか」と収益を赤裸々に告白。「ちょい待ち、ちょい待ち、マジで？」と驚くくっきー！に「大体再生数の10分の1って言いますね」と話した。（modelpress編集部）
