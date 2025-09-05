ＶＰＪが反発、ＴＯＰＰＡＮと企業のコンテンツ制作・運用のＤＸ支援拡大で協業開始◇ ＶＰＪが反発、ＴＯＰＰＡＮと企業のコンテンツ制作・運用のＤＸ支援拡大で協業開始◇

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン<334A.T>が反発している。午後１時ごろ、ＴＯＰＰＡＮホールディングス<7911.T>傘下のＴＯＰＰＡＮと、企業のマーケティング領域におけるコンテンツ制作・管理・運用のＤＸ支援事業の拡大に向けた協業を開始すると発表しており、好材料視されている。



ＴＯＰＰＡＮが長年培ってきたさまざまな媒体におけるコンテンツ制作・管理ノウハウやマーケティングＤＸにおけるシステム構築・運用支援実績と、ＶＰＪが提供するデジタルアセット管理サービス「ＣＩＥＲＴＯ（シェルト）」を連携させることで、企業が保有する販促用デジタルコンテンツにおける管理システムの提供から、運用に適したデジタルコンテンツの制作、運用支援までを一貫してカバーする。また、ＴＯＰＰＡＮが今年５月から提供しているＡＩによるデータ利活用を安全かつ効率的に実現する「生成ＡＩ管理基盤」と「ＣＩＥＲＴＯ」を連携させることで、生成ＡＩによるコンテンツの制作・校正支援や、適切なデータ管理・運用を実現する新たなサービスの開発を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS