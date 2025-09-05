【プロント×ポケモン】 10月1日～11月30日 開催予定

プロント・エプロントは、「ポケモン」のスペシャルメニューを10月1日より展開する。期間は11月30日まで。

プロントにてポケモンのスペシャルメニューが展開されるのは2023年、2024年に引き続き3年目。今年のテーマは「旅」となっており、様々なポケモンをイメージしたスペシャルドリンク3品、パスタとスイーツのスペシャルフード4品が新登場する。メニューを注文すると、注文に応じてノベルティやショッパーが付属する。

またオリジナルグッズとして、ラゲッジタグやポリキャンバストートバッグ、耐熱ガラスマグカップなども販売予定。さらに全国の7店舗（東京・埼玉・千葉・愛知・大阪・福岡・北海道）では、ポケモンの特別な装飾が施される。

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.


