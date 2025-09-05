スミスのバックアップ要員としてロートベットとメジャー契約

ドジャースは4日（日本時間5日）、ベン・ロートベット捕手とメジャー契約を結んだ。代わってアレックス・フリーランド内野手がマイナー降格、アレクシス・ディアス投手がメジャー40人枠から外れるDFAの措置を取られた。

ロートベットは7月31日（同8月1日）にトレード期限直前にレイズから加入した27歳。今季は3Aで計36試合に出場し、打率.205、3本塁打11打点の成績を収めていた。前日にウィル・スミス捕手が右手に打球が当たって途中交代し、緊急昇格となった。

プエルトリコ出身でメッツのクローザー、エドウィンを兄に持つディアスは2年目の2023年には守護神として71登板、9勝6敗37セーブの好成績を残し、オールスター戦にも選出された。今季5月29日（同30日）にレッズとの交換トレードでドジャースへ加入したが、15登板で防御率7.80だった。

24歳のフリーランドは今季メジャーデビュー。MLB公式サイトの若手有望株ランキングでは球団3位に入っていたが、メジャーでは29試合で打率.190、2本塁打6打点に終わっていた。（Full-Count編集部）