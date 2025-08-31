J２山口が29歳DFの負傷を発表。今季ここまで17試合１得点。下位低迷のチームにとって痛い離脱
レノファ山口FCは８月31日、下堂竜聖の負傷を発表した。
クラブのリリースによれば、下堂は８月23日のトレーニング中に負傷。第１、第２腰椎横突起骨折と診断された。加療期間に関しては「選手により前後するため、公表を控えさせていただきます」とのことだ。
29歳のDFは、今季ここまでリーグ戦で17試合に出場し、１得点をマーク。負傷前は先発が続くなど貴重な戦力なだけに、離脱はチームにとって痛手だ。
現在、山口はJ２で28試合を終え、勝点22で19位。12試合未勝利と苦しい状況が続いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
