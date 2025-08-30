ドジャース球団カメラマンのスーフー氏が投稿した1枚

とっておきの1枚を添えた。ドジャース球団カメラマンのジョン・スーフー氏が28日（日本時間29日）、自身のインスタグラムを更新。「Sho’s Pitch（ショーの投球）」として前日のレッズ戦に登板した大谷翔平投手のピッチングフォトを投稿した。「美しい」「芸術品のよう」と日米ファンを虜にしている。

大谷は27日（同28日）の本拠地レッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。復帰後初めて5回を投げ切り、9奪三振1失点の好投で749日ぶりの勝利投手となった。5イニング目を終わると、場内はスタンディングオベーションで右腕の投球を称えた。

スーフー氏が投稿した1枚は、フィールド上空から撮影されたカットだった。大谷の顔は見えていないが、マウンド上からの躍動感がよく伝わってくる。“プロの技”にファンも感動したようで、「大谷さん、カッコイイです」「この写真は素敵 最高 傑作」「Wow 素晴らしい写真だ」と賛辞の声が寄せられた。

大谷の次回登板について、ロバーツ監督は「恐らく来週の水曜日（同4日）でまた、5イニングになる」と話した。言葉通りなら、2日（同3日）からの敵地パイレーツ3連戦でのマウンドが見込まれる。（Full-Count編集部）