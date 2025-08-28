【教えて！琉球風水志シウマさん】人間関係がうまくいく人が実は食べてる、ある物とは

「今日のランチ、何にしよう？」

そんなとき、ちょっと意識するだけで、対人運がアップするメニューがあるんです。

今回は、琉球風水志シウマさん直伝〈運気を上げる食事〉をご紹介。日々の食事を楽しみながら、人間関係もスムーズにしてみませんか？

うどん＆そばが対人運アップに吉◎

うどんやそばは、上にのせる具材によって「月見うどん」や「天ぷらそば」などメニュー名が変わります。

このようにアレンジできる麺類は、自分というものをしっかり持ちながらも、まわりの状況に合わせて変化できるという特徴を持ち、対人運アップにいい食べ物。特に2025年の開運フードは和食なので、うどんやそば、そうめんや冷やむぎがおすすめです。

基本的に温かい料理のほうがいいとされていますが、冷たい麺類の場合も、薬味など体を温める食材をたっぷりのせたり、温かい飲み物といっしょに食べればOK。

ランチにはそのお店のおすすめメニューを注文！

人間関係では自己主張も大切ですが、相手の意見を尊重して歩み寄ることも同じくらい重要。

ランチで外食する際には、AランチやBランチなど、そのお店がおすすめしているメニューを食べることが、対人運アップにつながります。

「あの人といい関係でいたいな……」なんて思う日は、うどんやそばの力を借りてみるのも手。

おいしい一口が心をゆるめ、自然と対人運も味方してくれそうです。

教えてくれたのは……

琉球風水志シウマさん

沖縄県生まれ。琉球風水師の母の影響で琉球風水を学びはじめる。姓名判断や九星気学などを取り入れた独自の「数意学」を考案し、これまで5万人以上を鑑定。著書に『琉球風水志シウマのナインナンバー【占い大全】』（主婦の友社）、『人間関係は数字で変わるシウマのスマホ開運術』 （マキノ出版）などがある。

（『オレンジページ』2025年8月2日号より）