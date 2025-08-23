ÌÚÂ¤Å·¼é¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡Ä²È¹¯ÃÛ¾ë°ÊÍè¤ÎÂçÌäÂêŽ¢Ì¾¸Å²°¾ëÉü¸µŽ£¤Ë·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë»ëÅÀ
¢£Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÉü¸µÅ·¼é¹©»ö¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
2024Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï223Ëü4976¿Í¤Ç¡¢À¤³¦¥Ç¥¶¥¤¥óÇî¤¬³«¤«¤ì¤¿Ê¿À®¸µÇ¯¡Ê1989¡Ë¤Î¼¡¤ËÂ¿¤¤¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤Ç¤ÏÅ·¼é¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
´Ñ¸÷¤ÎÌÜ¶Ì¤ÏÊ¿À®21Ç¯¡Ê2009¡Ë¤«¤éÉü¸µ¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¿À®30Ç¯¡Ê2018¡Ë¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ´Ý¸æÅÂ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ34Ç¯¡Ê1959¡Ë¤ËÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Ç³°´ÑÉü¸µ¤µ¤ì¤¿Å·¼é¤Ï¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤ëÂÑ¿ÌÀÉÔÂ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ê¿À®30Ç¯¡Ê2018¡Ë5·î¤«¤éÊÄ´Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢²ÏÂ¼¤¿¤«¤·Á°Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡¢ÌÚÂ¤¤Ë¤è¤ë»Ë¼Â¤ËÃé¼Â¤ÊÉü¸µ¤¬¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022¡Ë¤Ë¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¶È¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ï¤Ï¤«¤Ð¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÄäÂÚ¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½ºâ¤È¤·¤Æ¤ÎÊÝÁ´¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀÐ³À¤ò¤É¤¦¤¢¤Ä¤«¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¾ã³²¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÂÐºö¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë2023Ç¯6·î¡¢»Ô¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±Æ¤ÏÀ²ñ¡×¤òµ¡¤Ë¡¢»ö¶È¤Ï¤µ¤é¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ö¤¤¤¹¤ÎÃËÀ¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤È¤¢¤ë»²²Ã¼Ô¤«¤éÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿È¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¼Ö¤¤¤¹¤Î¿Í¤Ï¡ËÊ¿Åù¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¿Þ¡¹¤·¤¤¤Î¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¤¬¤Þ¤ó¤»¤¤¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ»Ô¤Ï¡¢À°È÷´ðËÜ·×²è¤òÊ¸²½Ä£¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤Î¤ò±ä´ü¤·¡¢¡Öº¹ÊÌÈ¯¸À¡×¤ÎÌäÂê¤ËºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Ê¸å¡¢Éü¸µ»ö¶È¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Ë¤¤Æ¾¯¤·Æ°¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¢£¡ÖÉü¸µ¡×¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
8·î8Æü¡¢Í¼±¼Ô¤ä¾ã³²¼ÔÊ¡»ãÃÄÂÎ´Ø·¸¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÌ¾¸Å²°»Ô¾ã³²¼Ô»Üºö¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ò¤á¤°¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ëº£Ç¯5·î¤Î»þÅÀ¤ÇÌ¾¸Å²°»Ô¤Ï¡¢º¹ÊÌÈ¯¸À¤òÁ°Äó¤Ë»ö¶È¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¡ÖÁí³ç¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¾ã³²¼ÔÃÄÂÎ¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¿Í¸¢ÌäÂê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÁí³ç¡×¤¬Á°Äó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡¢Á°½Ò¤Î¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ã³²Åö»ö¼Ô¤¬»ö¶È·×²èÃÊ³¬¤«¤é»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Å·¼éºÇ¾å³¬¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤Ê¤É¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¹Âô°ìÏº»ÔÄ¹¤â¤³¤³¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÏÂ¼Á°»ÔÄ¹¤Ï¾®·¿¾º¹ßµ¡¤ÎÀßÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï2³¬¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤¬¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¾ã³²¼Ô¤¬5³¬¤Þ¤Ç¾å¤ì¤Ê¤¤ºÆ·ú¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ï¿§Ç»¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¹Âô»ÔÄ¹¤â»ÔµÄ²ñ¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¾åÁØ³¬¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÉü¸µ»ö¶È¤ÏºÆ³«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢»Ô¤Ï¾ã³²¼ÔÃÄÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢¹âÎð¼ÔÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤âÀâÌÀ¤ò½Å¤Í¤Ä¤Ä¡¢5³¬¤Þ¤Ç¤Î¾º¹ßµ¡ÀßÃÖ¤¬¹½Â¤Åª¤Ë²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢ÌÚÂ¤Å·¼é¤Î»Ë¼ÂÀ¤È¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÎ¾Î©¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇºÇ½ª·èÄê¤¹¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼µÄÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉü¸µ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÖ´Î¿´¤ÊÏÃ¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿Å·¼é
¡ÖÉü¸µ¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¹¼±ñ¤Ç°ú¤¯¤È¡Ö¤â¤ÈÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¢¤ë¡£»úµÁ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é¤òÌÚÂ¤Éü¸µ¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤â¤ÈÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö¤â¤ÈÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ê1945¡Ë5·î14Æü¡¢B29Çú·âµ¡¤¬Íî¤È¤·¤¿¾Æ°ÐÃÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Æ¼º¤·¤¿Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÅ·¼é·úÃÛ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ºÇ½é¤Ë¤½¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Ì¾¸Å²°¾ë¤ÏÅö»þ¤Î¹ñ²È»ö¶È¤È¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¡£ÆÁÀî²È¹¯¤¬¶åÃËµÁÄ¾¤Îµï¾ë¤È¤·¤ÆÃÛ¾ë¤òÌ¿¤¸¡¢·ÄÄ¹15Ç¯¡Ê1610¡Ë¤Ë¹©»ö¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Æ±17Ç¯¡Ê1612¡Ë¤Ë´°À®¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¹©»ö¤ÏÀ¾¹ñ¤ÎÂçÂçÌ¾20²È¤ËÀÁ¤±Éé¤ï¤µ¤ì¡¢±ä¤Ù20Ëü¿Í¤Î¿ÍÉ×¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢Âçºä¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀË¿Ã½¨Íê¤¬·òºß¤Ç¡¢Ë¿Ã²È¤ò¸£À©¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¡¢Ì¾¸Å²°ÃÛ¾ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤éÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¤Ç¡¢Å·¼é¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÚÂ¤ÉôÊ¬¤Î¹â¤µ¤Ï36.1¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Å·¼éÂæ¤Î¾²ÌÌÀÑ¤â¹¤¯¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÂçºä¾ë¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£²È¹¯¤¬·ú¤Æ¤¿¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤Ë¼¡¤°¹â¤µ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹â¤µ¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»°Âå¾·³²È¸÷¤¬·ú¤Æ¤¿Âçºä¾ë¤ÎºÆ·úÅ·¼é¤È¹¾¸Í¾ë¤ÎÅ·¼é¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î2¤Ä¤¬17À¤µªÈ¾¤Ð¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¾Æ¼º¸å¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ°ì¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4425Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤Ç¡¢°ìÅÙ¤âÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤µ¤¬Ìó30¥»¥ó¥Á¤¢¤ê¡¢Ý°¤ä³ß¤ÎÊ¬¸ü¤¤²£ÈÄ¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎËÉÃÆÀÇ½¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£Ãì¤Ê¤É¤ÎÌÚºà¤â¹â²Á¤ÇÂÑµ×À¤¬¹â¤¤ÌÚÁ¾ÛØ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢·úÃÛ»ñºà¤ÎÌÌ¤«¤é¤â¡¢»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¹ë²Ú¤ÊÅ·¼é¤À¤Ã¤¿¡£²È¹¯¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿Å·²¼¿Í¤ÎÅ·¼é¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¤â¤ÈÄÌ¤ê¡×¤ËÉü¸µ¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß
Å·¼é¤È¤Ï¸¢ÎÏ¼Ô¤Î°Ò¿®¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Î·úÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢°ÂÅÚ¾ë¤äÂçºä¾ë¡¢¹¾¸Í¾ë¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é¤Û¤ÉÅ·¼é¤é¤·¤¤Å·¼é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¸¢ÎÏ¼Ô¤Î°Ò¿®¤ÎÂÎ¸½¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Åö»þ¤ÎºÇ¿·¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î·úÃÛµ»½Ñ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÇËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿ÌÚÂ¤·úÃÛµ»½Ñ¤Î½¸À®¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µìÂÖ¤òºÙÉô¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤â¤ÈÄÌ¤ê¡×¤ËÉü¸µ¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¼ÏÂ5Ç¯¡Ê1930¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¾ë³Ô·úÃÛ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅÚÌÚÉô·úÃÛ²È¤ÏÊ¸Éô¾Ê¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤Îµì¹ñÊõ·úÂ¤Êª24Åï¤òºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç·×Â¬¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ÞÌÌ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëºî¶È¤ÏÅ·¼é¾Æ¼º¸å¤Î¾¼ÏÂ27Ç¯¡Ê1952¡Ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¡¢282Ëç¤ÎÀ¶½ñ¿Þ¤È309Ëç¤ÎÂóËÜ¤¬´°À®¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ15Ç¯¡Ê1940¡Ë¤«¤é¤Ï24Åï¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤Ï733Ëç¤Î¥¬¥é¥¹´¥ÈÄ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç·úÂ¤Êª¤ÎµÏ¿¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ·úÂ¤Êª¤Î´Ö¼è¤ê¤«¤éÃì¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿¡Ø¶â¾ë²¸¸ÅÏ½¡Ù¤Ë¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¾ë¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÀºÌ©¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Îã¤â¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
´ðÁÃ¤Î¹½Â¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤â¤ÈÄÌ¤ê¡×¤ÎÉü¸µ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÀºÌ©¤ÊÉü¸µ¤Ê¤É¸¸ÁÛ¤À¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ð¡¢¹ñÊõ¤ÇÀ¤³¦°ä»º¤ÎÉ±Ï©¾ëÅ·¼é¤À¤Ã¤Æ¡¢µìÍè¤ÎÁÃÀÐ¤Ï¼è¤ê³°¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î´ðÁÃ¤Î¾å¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½Â¸Å·¼é¤À¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤ËÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ÇÊä¶¯¤·¤Ä¤Ä¡¢²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êµìÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¸½Â¸Å·¼é¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉü¸µÊýË¡¤â¡¢´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸È¯ÁÛ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾ã³²¼ÔÇÓ½ü¤Ê¤Î¤«
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¾ë¤È¤Ï¸¶Â§Åª¤Ë¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Å¨¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º¡¢Ëü°ì¿¯Æþ¤µ¤ì¤Æ¤â¹¶·â¤·¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤¦¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤áÅ·²¼¿Í¤ÎÅ·¼é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄÌÏ©¤ÏÊ£»¨¤ËÀÞ¤ê¶Ê¤²¤é¤ì¡¢³¬ÃÊ¤Ï¶¹¤¯·¹¼Ð¤¬µÞ¤Ç¡¢·ò¾ï¼Ô¤Ç¤âÅÐ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤·¤Ä¤é¤¨¤Æ¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¡×¤ÈÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»Ë¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Éü¸µ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢¢¤¤ï¤á¤ÆÀºÌ©¤ËÉü¸µ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î»ñÎÁ¤ª¤è¤Ó»ËÎÁ¤¬°ÛÎã¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¤À¤¬¡¢Éü¸µ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ËÜÍè¤¬¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤³¤Î3¤Ä¤Î»ö¼Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ì¤òÇ°Æ¬¤ËÉü¸µ¤Î°ÕµÁ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¸½ºß¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ÎÅ·¼é¤Ë¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÌÚÂ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾ã³²¼ÔÇÓ½ü¤À¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÅ·¼é¤òÉü¸µ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¤â¤È¤ÎÄÌ¤ê¡×¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ÈÎ¾Î©¤·¤Å¤é¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Ï¸·Á³¤¿¤ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢º¹ÊÌ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼¡¸µ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î»ÔÌ±²ñ´Û¤ò²õ¤·¡¢¤â¤È¤â¤È¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌÚÂ¤¤ÎÅ·¼é¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤È¤¡¢»ÔÌ±²ñ´Û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬Å·¼é¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾ã³²¼ÔÇÓ½ü¤À¡¢¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Á´°÷¤ò2³¬¤Þ¤Ç¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¼ê
¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¿ôÉ´²¯±ß¤òÅê¤¸¤ëÉü¸µ»ö¶È¤Î²ÁÃÍ¤¬¡¢¹½Â¤Åù¤ÎÌµÍý¤ÊÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼Éü¸µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤¼Éü¸µ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
»ê¹â¤ÎÎò»ËÅª²ÁÃÍ¤òÍ¤¹¤ëÅÁÅýÅªÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤ò¡¢ÀºÌ©¤Ë¡Ö¤â¤È¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¡×ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«¤éÉü¸µ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¾å³¬¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆó¤Î¼¡¡¢»°¤Î¼¡¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¹¾¸Í»þÂå¤Ï¡¢ÈøÄ¥ÈÍ¼ç¤Ë¤·¤Æ¤â²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À¤È¤¤ËÅ·¼é¤ËÅÐ¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¾å³¬¤ËÅÐ¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬¤³¤ì¤Û¤É½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¡¢»ä¤Ï¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢µ»½ÑÅª¤Ë²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢²¾¤Ë¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï2³¬¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢¾ã³²¼Ô¤â·ò¾ï¼Ô¤â¤¹¤Ù¤Æ2³¬¤Þ¤Ç¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Î¸¡Æ¤¤ä³«È¯¤â¿Ê¤á¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î²ò·è¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¾å³¬¤ò³«Êü¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¸½ºß¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å·¼é¤ÎÌÚÂ¤Éü¸µ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ºÇ¾å³¬¤ËÅÐ¤ë±¾¡¹¤È¤ÏÊÌ¤Î¼¡¸µ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤ÎµÄÏÀ¤ÎºÝ¡¢¡Ö¤Ê¤¼Éü¸µ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬°Û¾ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Éü¸µ¤Î¤â¤È¤â¤È¤ÎÌÜÅª¤ò¹¤¯¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë