山下美月が自身のSNSを更新し、浴衣姿のオフショットを投稿した。

■映画『火喰鳥を、喰う』完成披露試写会に浴衣姿で登壇

【写真】大人っぽい雰囲気の黒地×真紅の牡丹柄の浴衣姿の山下美月

10月3日に公開される映画『火喰鳥を、喰う』。山下は、水上恒司が演じる主人公・久喜雄司の妻・夕里子役で出演する。8月19日に都内で完成披露試写会が行われ、水上、宮舘涼太（Snow Man）、森田望智、豊田裕大、本木克英監督と一緒に山下も登壇。この日は全員が浴衣姿で登場した。

■艶っぽい浴衣姿でファンを魅了する山下美月

本投稿は、「映画『火喰鳥を、喰う』完成披露イベントでした 素敵な夏衣での登壇でした 10月3日の映画の公開が楽しみです」と綴り、黒地に真っ赤な牡丹柄の艶っぽい浴衣姿を披露。

写真は、斜め後ろからのアングルで、振り返るような上半身アップ写真（1枚目）と別角度から捉えた腰から上のショット（2枚目）。優しく微笑む山下の表情が印象的だ。

SNSでは、「浴衣美月ちゃん最強」「浴衣姿かわいすぎる」「赤い浴衣姿にメロメロ」といった絶賛する声が溢れていた。

また、山下美月＆STAFFの公式Xも更新。「映画『火喰鳥を、喰う』完成披露イベントに登壇させていただきました 映画は10月3日(金)全国公開です ぜひ劇場でご覧ください！」とコメントし、“火喰鳥”のクチバシに人差し指をつけてにっこり微笑んでいるショットを公開した。

■映画『火喰鳥を、喰う』共演者との“浴衣姿”集合ショットにも注目

映画の公式Xには、完成披露試写会に登壇したキャストの集合ショットが公開。

主演の水上を中心に、山下、宮舘、森田、豊田がそれぞれ浴衣姿で並んでの集合ショットを披露した。