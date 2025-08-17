◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５―０の４回１死で迎えた３打席目は８４・４マイル（約135・8キロ）のナックルカーブを巧みに捉えると、“大谷シフト”の間を抜ける中安となった。大谷は、２試合ぶりのヒットとなった。

相手先発は昨季１４勝を挙げ、ノーヒットノーランも達成した右腕シースだが、大谷は試合前時点で通算２１打数７安打、打率３割３分３厘、２本塁打６打点と相性はいい。両軍無得点の初回先頭の１打席目は四球を選んで出塁した。これで８月はここまで１４試合全てで出塁をマークしている。

３点リードの２回１死で迎えた２打席目は先発シースの前に２打席連続の四球で出塁した。カウント２−２からの６球目は頭部付近のボール球となり、大谷はのけぞりながら絶叫。本拠地ファンからはブーイングがわき起こった。

チームは１３日（同１４日）に、４月２７日以来１０８日ぶりに首位の座を明け渡し、前日から今季最長１３連戦をスタート。同地区首位・パドレスとの本拠地３連戦で幕を開け、初戦で連敗を「４」で止め、同率首位に浮上。大谷は今季最長１２試合連続安打がストップしたが、併殺崩れによる同点打を放ち、５年連続８０打点に到達するなど、勝利に貢献した。