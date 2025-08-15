女優のジェニファー・アニストン(56)が、ロサンゼルスの自宅をヴァニティ・フェア誌に公開し、そこが「ハリウッドと世界の喧騒の中にある静寂な環境」であることを語った。約2100万ドル（約30億円）のジェニファーの邸宅には、浄化作用があると言われるアメジストやクリスタル、カラスのモチーフの香炉、デザイン書など、癒しのアイテムが随所に配置され、心を落ち着かせる空間を演出している。



【写真】高級住宅街の自宅＆景色がすごっ！さりげないのに実は高価な品々 ソファーも超高級のやつじゃん！

「外の世界は神経を刺激するけれど、ここではそれを感じたくないの」と語るジェニファーは、「癒しの技法すべてを取り入れた」と明かし、内なる静けさを大切にしている。



邸宅にはスクリーンや雑音がなく、ダウンタウンから太平洋までを望むパノラマ窓が、まるでスパのような穏やかさをもたらしている。



そんなジェニファーは人気ドラマ「フレンズ」で共演したコートニー・コックスとインテリア・デザインという共通の趣味を持っていることから、会った時にはインテリアの話に夢中になるそうで、居合わせた人を「泣きたくなるぐらい退屈させてしまうの」とも語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）