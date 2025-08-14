米津玄師と宇多田ヒカルがコラボレーションした新曲「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマに決定。あわせて、米津と宇多田のアーティスト写真、米津が描き下ろした「JANE DOE」のジャケットが公開された。

（関連：【映像あり】米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」のイントロを使用した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ティザー映像）

米津は、同作品の主題歌として新曲「IRIS OUT」を書き下ろしており、楽曲を使用した本予告も公開中。エンディングテーマ「JANE DOE」は、米津が作詞作曲を手がけ、宇多田が歌唱で参加している。さらに、「JANE DOE」のイントロを使用した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ティザー映像も公開された。

また、両曲を表題とした、米津のダブルA面シングル『IRIS OUT / JANE DOE』は9月24日にリリース。商品は、初回限定となるIRIS OUT盤／JANE DOE盤、通常盤の全3形態で展開される。IRIS OUT盤は、ポーチケースに米津描き下ろしによるレゼのポラロイドとアクリルスタンドが収納されたスペシャルパッケージに。JANE DOE盤は、破片ケースにCD／DVDが付属する。DVDには劇場版『チェンソーマン レゼ篇』本予告に加え、「KICK BACK」のMV、ライブ映像を収録。

また、初回特典として『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行の申込ができるシリアルナンバーが封入され、応募期間は9月22日12時から28日23時59分までとなっている。加えて、法人特典として、ホログラムステッカー2枚セットを用意。なお、店着日は変則的に9月22日となり、同日より販売が開始される。

＜米津玄師 コメント＞

誰に歌ってもらうかは深く想定せずこの曲を作り始めたのですが、作っていくうちにどうも宇多田さんしかありえないという気持ちになりとにかくオファーさせていただきました。メランコリックでありながらも風のように吹き抜けていく宇多田さんの歌声がこの曲に乗った瞬間、あまりのことにはっと息をのみながら感激したのをおぼえています。一人の音楽を作る人間としてこの機会をとても光栄に思います。

＜宇多田ヒカル コメント＞

オファーを受け、どうなるかわからないけども是非やってみたいと思い挑戦させて頂きました。自分らしさを追求するシンガーソングライター同士誰よりも理解し合える部分と、それぞれの表現方法の対照的な部分に戸惑いながら手探りで突き進んだ先に、互いの新たな一面が現れたことを感じてもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）