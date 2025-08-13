この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【捨てられない】片づけがいつまで経っても終わらない理由。捨てる物を探さない！！片づけで本当に持ちたい物だけにする。』にて、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が「どんなに捨てても片付かない」という悩みに本質的なアドバイスを送った。

みゆき氏は、「片付け＝捨てることと思っている方が多いですね」と語りつつも、「どこからが散らかってて、どこからが片付いてて、どうなってたらすっきりしてるかしてないかっていうのを全部主観でしかない」と指摘。「片付けに“正解”はなく、人それぞれ自分なりの基準を持って良い」という視点を示した。

その実例として、「100個200個捨てても変わらない」という相談者Nさんや、物が少ないのに片付けなきゃと感じてしまうKさん、着物を300着持っているが満ち足りているJさんの話を紹介。「物の量は関係ない。物の多さや少なさだけで片付いた・片付いてないは判断できません」と明かす。

さらに、「付箋やシールのように、同じカテゴリーのものでも本当に自分が使うものは限られている」とし、「どのサイズや種類が使いやすいか、どれが使いにくいかまでとことん見極めることが重要」と徹底した“自分基準”の大切さを強調。「捨てれそうなものをちょっと捨てて減らしましたってだけでは、なかなかゴールは遠い」と語る。

一方で、思い入れの強い物や取っておきたい物まで「捨てなきゃ」と無理する必要はなく、「本当に捨てたいのか、自分に問いかけてみてほしい」とアドバイス。「何を残しといたら自分が心地いいか、使いやすいか、“残すものを探す”ことにフォーカスしてほしい」と訴えた。

動画の最後には、「片付けの呪縛から一人でも多くの方を解き放ちたい」と、片付けに悩む人々へメッセージ。「質問などもお答えしたい」と視聴者との交流にも積極的な様子で締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:03

物を捨てても終わらない片付けの謎
04:40

人それぞれ違う片付けの基準?正解は自分だけ
15:01

捨てることに満足せず、自分基準の整理を

関連記事

片づけライフコーチのパンダみゆき氏「物との対話で人生が整う」“あなたの潜在意識は書き換えられると実感できます”と力説

片づけライフコーチのパンダみゆき氏「物との対話で人生が整う」“あなたの潜在意識は書き換えられると実感できます”と力説

 片づけライフコーチのパンダみゆき氏が語る「捨てられない服は心の未整理のサイン」

片づけライフコーチのパンダみゆき氏が語る「捨てられない服は心の未整理のサイン」

 片づけライフコーチ・パンダみゆき氏が伝授！「家の書類の7割はいらない理由」整理術と捨てるコツとは？

片づけライフコーチ・パンダみゆき氏が伝授！「家の書類の7割はいらない理由」整理術と捨てるコツとは？
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

片づけパンダ?人生が整う片づけメソッド_icon

片づけパンダ?人生が整う片づけメソッド

YouTube チャンネル登録者数 2.33万人 238 本の動画
整理収納コンサルティング「片づけパンダ」代表パンダみゆきレコーディングエンジニアとして培った繊細な感性と、企業マーケティングでの経験を活かし、「片づけるのは物じゃなくて自分」という確信のもと、『物との対話』を通じて、物理的な整理整頓と心の片づけを同時に行う、独自のメソッドを確立。
youtube.com/channel/UCj9hIa-FUU8a-Fp2sGeWLBg YouTube