この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏は、自身のYouTubeチャンネル「火葬場談義（旧：下駄のチャンネル）」で、視聴者から寄せられた「火葬場職員を辞めた理由」について語った。映像では、波乱万丈とも言えるキャリアの背景を赤裸々に明かしている。

下駄氏が火葬場職員として勤務していた当時、日々多くの葬儀社の担当者と接点があった中で「葬儀社によって対応に差がある」と実感したという。中でも特に印象に残ったのは、常に「とにかく動きが迅速で、抜け目がなく、非常に紳士的だった」ある葬儀社の担当者だと語っている。

やがて、その“プロ意識の高い葬儀社”から「うちで働いてみませんか」と誘いを受けた。新たな可能性を感じた下駄氏は上司に相談し、「やりたいことをやってみなさい」と背中を押され、迷わず転職を決意。この人とのご縁が、彼にとって人生の大きな転機となったという。

さらに、葬儀社での勤務と並行して続けていた趣味のバンド活動に、思わぬ転機が訪れた。ユニバーサル・ミュージックから「CDを出しませんか」というメジャー契約の話が舞い込んだのである。兼業が難しい状況だったため、下駄氏は葬儀社を退職し、念願の音楽家としての道を歩み始めた。

火葬場職員、葬儀社スタッフ、そして音楽家へと異色のキャリアを歩んだ下駄氏。映像で語られるエピソードからは、仕事に向き合う真摯な姿勢や、人との出会いを大切にする人柄が垣間見える。

YouTubeの動画内容

00:00

火葬場職員を辞めた理由とは？
01:18

火葬場職員が毎日見てきた「葬儀屋の仕事」
02:15

葬儀屋への転職は「まさかのスカウト」がきっかけ
02:57

「すごい葬儀屋」に感じた“プロの仕事”
05:09

葬儀屋から音楽家へ！異色のキャリアを語る

関連記事

宮型霊柩車乗り入れ禁止のきっかけ 1997年山口の市営火葬場と訴訟

宮型霊柩車乗り入れ禁止のきっかけ 1997年山口の市営火葬場と訴訟

 胎児の遺骨は残るのか 妊婦の火葬と火葬許可証の扱いを下駄華緒氏が解説

胎児の遺骨は残るのか 妊婦の火葬と火葬許可証の扱いを下駄華緒氏が解説

 「火葬中に男性の腹から赤ちゃんが…」70年以上前に起きた事件の真相

「火葬中に男性の腹から赤ちゃんが…」70年以上前に起きた事件の真相
もっと見る

チャンネル情報

火葬場談義(旧下駄のチャンネル)_icon

火葬場談義(旧下駄のチャンネル)

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 1033 本の動画
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。
youtube.com/channel/UCzMn-N7XpaTixkmhPQHz0LQ YouTube