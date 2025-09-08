この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元火葬場職員の下駄華緒氏は、自身のYouTubeチャンネル「火葬場談義（旧：下駄のチャンネル）」で、視聴者から寄せられた「火葬場職員を辞めた理由」について語った。映像では、波乱万丈とも言えるキャリアの背景を赤裸々に明かしている。



下駄氏が火葬場職員として勤務していた当時、日々多くの葬儀社の担当者と接点があった中で「葬儀社によって対応に差がある」と実感したという。中でも特に印象に残ったのは、常に「とにかく動きが迅速で、抜け目がなく、非常に紳士的だった」ある葬儀社の担当者だと語っている。



やがて、その“プロ意識の高い葬儀社”から「うちで働いてみませんか」と誘いを受けた。新たな可能性を感じた下駄氏は上司に相談し、「やりたいことをやってみなさい」と背中を押され、迷わず転職を決意。この人とのご縁が、彼にとって人生の大きな転機となったという。



さらに、葬儀社での勤務と並行して続けていた趣味のバンド活動に、思わぬ転機が訪れた。ユニバーサル・ミュージックから「CDを出しませんか」というメジャー契約の話が舞い込んだのである。兼業が難しい状況だったため、下駄氏は葬儀社を退職し、念願の音楽家としての道を歩み始めた。



火葬場職員、葬儀社スタッフ、そして音楽家へと異色のキャリアを歩んだ下駄氏。映像で語られるエピソードからは、仕事に向き合う真摯な姿勢や、人との出会いを大切にする人柄が垣間見える。