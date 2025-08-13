＜長男嫁は愛想ワルッ！＞連絡の返事も態度もそっけない「義母として役に立ちたい！」【第1話まんが】
私（ハルコ、60代）は地方在住の専業主婦。夫は10年前に他界しました。私の長男（ヨウタ、30代）は嫁（ユウ、20代）と2歳、1歳の孫と一緒にうちから車で20分の場所に住んでいます。次男（ケイタ、30代）は嫁（ヒロミ、30代）と幼稚園児の孫2人との4人暮らし。飛行機で行く距離に住んでいます。次男嫁は愛想が良く、私とは気軽に連絡できる仲です。しかし長男嫁は私がどんなに親切にしても素っ気ない態度をとってきます。
私が毎日のように手伝うと連絡しているのに、私に内緒で保育園に上の子を預けていました。私ならタダで預かってあげるのに、お金を払ってよそに預けるなんて信じられません。私は長男家族の近くに住んでいますが、まだ一度も子守をさせてもらっていないのです。
長男嫁は「え……」と玄関口では戸惑う態度を見せるものの「多めに作ったから食べて。毎日、子育てしながらご飯を作るのも大変でしょう？」と渡すと、「あ、どうもありがとうございます」と受け取ります。
長男嫁はいつも素っ気ない返事ばかりで、こちらからの連絡にも「大丈夫です」としか言いません。
年子の子育てで大変だろうと思った私は何度も子育ての手伝いを申し出ました。
しかし長男嫁は私には頼らず、保育園の一時預かりを利用していたのです。
外出に誘っても断られ、子守もさせてもらえない。
それでも関わりを持ちたい私はときどき食事を作って届けています。
私は長男嫁に嫌われることをした覚えはないのに、素っ気なくされるなんて寂しいです。
長男家族とどう距離を縮めたらいいのか悩んでいます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・塚田萌
