イランのホルムズ海峡封鎖で、トランプ米大統領は困っている（写真：ロイター＝共同）米・イスラエル軍による"斬首作戦"で始まったイラン・アメリカ戦争。イランによってホルムズ海峡が封鎖され、世界中で大きな影響が出ている。中でも深刻なのが原油だ。特に日本の原油の9割以上は中東に依存している。しかし、終戦したとしても日本は今後、中東から原油を輸入することができなくなる、と専門家は危惧する。【写真】ホルムズ海峡