¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤¬±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡Ë¤È¤Î±äÄ¹£±£²²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤¬Íí¤ß£±ÅÀ¤òÀèÀ©¡££´²ó¤Þ¤Ç£³¡½£±¤È¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤â¡¢£µ²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¼Ô¾ù¤é¤ÌÅ¸³«¤Ç¡¢º£Âç²ñ£²ÅÙÌÜ¤Î±äÄ¹Àï¤ØÆÍÆþ¡£»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£²²ó¡£Áê¼êÅê¼ê¤¬¥Ð¥ó¥È½èÍý¤Ç°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬Éâ¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÁö¼Ô¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏºÇÂ®£±£´£¹¥¥íº¸ÏÓ¤Î·¬»³ÚèÂÀÏº¤¬£±£²²ó£¹°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£³¡Ë£±£³£¸µå¤ÎÇ´Åê¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤Åêµå¤ÇËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢º´ÀîÎµÏ¯´ÆÆÄ¤Î£´£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£·ÃÅÚÌ«Úö¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£³Æü¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡Öº´Àî´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¾¡Íø¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£