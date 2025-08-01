¥¹¥Ë¥À¥ó¤¬Ãæ¸Å¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡¡½ü¶Ý¡¦¾Ã½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÇÛÁ÷
¡¡¥¹¥Ë¥À¥ó¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÃæ¸Å¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Î®ÄÌÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜÍè¤Ê¤é²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¡Ö±ø¤ì¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ÜµÒ¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¡ÖÃæ¸Å¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¹ØÆþ»þ¤ËÄñ¹³¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢69.6¡ó¤¬¡Ö¾¦ÉÊ¾õÂÖ¡×¡¢61.1¡ó¤¬¡Ö¥Ë¥ª¥¤¡¦±ø¤ì¡×¡¢52.8¡ó¤¬¡Ö±ÒÀ¸ÌÌ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÃæ¸Å¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¹ØÆþ°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ54.2¡ó¤¬¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿·ë²Ì¤â´Õ¤ß¤¿¡£½ÐÉÊ¼Ô¤«¤é¤â¡Ö±ø¤¤¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬Ãæ¸Å¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¹ØÆþ»þ¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÕÄê¡¦¸¡ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ±¿±ÄÂ¦¤¬¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÁÇºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢¥ª¥¾¥óÃ¦½¤È½ü¶Ý¤ò»Ü¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÇÛÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢8·î7Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¥¹¥Ë¥À¥ó¸¶½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅ¡£¥¹¥Ë¥À¥ó¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ª¤è¤Ó²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë³ÆÆüÀèÃå15¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ËÌµÎÁ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£ÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¡ÊNIKE¡Ë¡×¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Êadidas¡Ë¡×¡Ö¥×¡¼¥Þ¡ÊPUMA¡Ë¡×¡Ö¥ª¥ó¡ÊOn¡Ë¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊNewBalance¡Ë¡×¡Ö¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¡ÊReebok¡Ë¡×¡Ö¥ô¥¡¥ó¥º¡ÊVANS¡Ë¡×¡Ö¥µ¥í¥â¥ó¡ÊSALOMON¡Ë¡×¡Ö¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡ÊCONVERSE¡Ë¡×¡Ö¥á¥ì¥ë¡ÊMERRELL¡Ë¡×¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥º¡Êgrounds¡Ë¡×¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡ÊOnitsuka Tiger¡Ë¡×¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡ÊAsics¡Ë¡×¡Ö¥¢¥°¡ÊUGG¡Ë¡×¡¦¡Ö¥¢ ¥Ù¥¤¥·¥ó¥° ¥¨¥¤¥×®¡ÊA BATHING APE®¡Ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼ ¥¢¡¼¥Þ¡¼¡ÊUNDER ARMOUR¡Ë¡×¡Ö¥á¥¾¥ó ¥ß¥Ï¥é ¥ä¥¹¥Ò¥í¡ÊMaison MIHARA YASUHIRO¡Ë¡×¡Ö¥Û¥«¡ÊHOKA¡Ë¡×¡Ö¥Õ¥£¥é¡ÊFILA¡Ë¡×¤Î19¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Ï¡¢8·î8Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤ÇÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎÁ¶â¤¬990±ß¤È¤Ê¤ë¡£
◾️¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ¡§18:00¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¹¥Ë¥À¥ó¸¶½ÉÅ¹ 2³¬
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-28-25 FUJIBUILDING JINGUMAE 2³¬
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
»²²Ã¿Í¿ô¡§³ÆÆü15¿Í¤Þ¤Ç