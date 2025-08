YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で公開された動画では、案内役のJukiaさんが、日本に到着したばかりの外国人旅行者2人を車で東京観光に案内し、ホテルまで送迎する様子が紹介されている。



Jukiaさんが「日本に着いたばかりの外国人を無料で東京観光に案内し、ホテルまで送迎する」という、やや珍しい企画の趣旨を説明すると、女性と男性は最初、少し怪しむ様子を見せた。しかし、これはYouTube撮影企画であり、金銭のやり取りはないと丁寧に説明されると、2人は「他の国だったら絶対断ってたよ! お金取られたり誘拐されて殺されちゃうからね」と驚きながらも快く参加を決意。Jukiaさんは「信じてくれてありがとうね!」と笑顔で応じ、初対面ながら温かな信頼関係が築かれていった。



車内では出身地の話題から始まり、女性はブラジル出身、男性はイギリス出身であることが語られた。さらに、2人のロマンチックな出会いのエピソードも明かされた。「ロンドンの公園にある、中が空洞で向こうまで見通せる大きな木の下で出会ったんだ」という話に、Jukiaさんも「とてもロマンチックだね!」と感嘆していた。



Jukiaさんは、自身のYouTubeチャンネルのコンセプトを「初来日の外国人のリアルな反応を撮ること」と説明。日本国外でもFREE RIDEの企画を実現することが夢であると語ると、Mandala Café(マンダラ カフェ)のオーナーである2人は、自分のカフェにも日本からの観光客が来てくれることを願っていると話した。Jukiaさんも「ロンドンに来たら絶対行くよ!」と約束し、将来的な国際協力への期待をにじませた。



横浜の七夕祭りでは、日本の伝統的なお祭り文化を体験。2人は七夕伝説(織姫と彦星が年に一度だけ会えるという物語)に「かわいそうなカップルだね」と共感しつつ、梅雨時は雨が多く、会えないことが多いという話には思わず笑いがこぼれた。屋台では焼きそばやたこ焼き、パイナップル大福などを味わい、日本の食文化も楽しんだ。願い事を書く場面では、男性がJukiaさんと同じく「イチマルクのYouTubeチャンネル登録者数100万人達成」、女性は「平和を祈る」短冊を飾った。



続いて、視聴者からの情報提供で麻布十番のヴィーガンパン屋「Te cor gentil(テコールジャンティ)」を訪れ、メロンパン、ライ麦パン、ビーガンコロッケパンを楽しんだ。女性がこのYouTubeチャンネルの夢について尋ねると、Jukiaさんは「世界中に友達ができるから、視野をできるだけ広げたい」と語った。女性は「先進的な国なのに、なぜこんなにプラスチックが多いの?」と、日本の過剰包装について環境問題への関心から疑問を呈する場面もあった。



別れ際には、Jukiaさんが2人にメッセージを書いてほしいと頼み、「ありがとう! 嬉しいサプライズ! 出会えてよかったよ」「YouTubeチャンネルの大成功を祈ってるよ!」とノートに記し、再会を誓って、国境を越えた温かな絆が生まれた一日となった。

