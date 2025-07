ガンダムの世界観で未来を創造！バンダイナムコ「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」【大阪・関西万博】

©創通・サンライズ大阪・関西万博に登場した「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」は、バンダイナムコホールディングスが展開する“未来社会と共生”をテーマにした体験型パビリオンだ。「宇宙での暮らし」や「未来技術」といったガンダムシリーズの世界観を活かし、SDGsのその先を見据えた社会の在り方を、ガンダムとともに来場者と考える場となっている。

〇 実物大ガンダムが関西初上陸パビリオンの正面には、関西初登場となる実物大ガンダム像「RX-78F00/E」が来場者を出迎える。全高16.72m、重量49.1tの巨体が片膝をつきながら宇宙へと手を差し伸べる姿は、まさに“未来への希望”を象徴する存在だ。実物大ガンダム像(RX‑78F00/E)©創通・サンライズ〇 宇宙空港を彷彿とさせる近未来デザイン外観は未来のスペースエアポートをモチーフにデザインされており、人類が宇宙へ生活圏を広げた世界観を演出。来場者はモビルスーツの平和利用を目指す企業「GOIC(GUNDAM OPEN INNOVATION CONSORTIUM)」が運営する宇宙ステーション「スタージャブロー」の見学ツアーに参加することとなる。パビリオンの外観 ©創通・サンライズ〇 ガンダムの世界観で味わう“未来”体験パビリオン内部は、フェーズ0からフェーズ7までの多層構成。映像ゾーンでは、モビルスーツが戦争の道具ではなく、平和のために活用されている未来社会の姿が描かれる。パビリオンの中に入ると、ガンダムに登場したモビルスーツ(ロボット)が平和利用されている未来の映像を見ることができる。未来の映像を見ることができる ©創通・サンライズ来場者はマスコットキャラクター「ハロ」の案内で軌道エレベーターに乗り込み、地上36,000kmの静止軌道上に浮かぶ「スタージャブロー」へと旅立つ。しかしその道中、予期せぬアクシデントが発生する。ストーリー性に富んだ演出が、まるでSF映画のような没入感に浸ることができる。ハロによる説明 ©創通・サンライズ軌道エレベータの内部 ©創通・サンライズ〇 ガンダムファン垂涎の公式ガイドブックも出口では、「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」の公式ガイドブック(全128ページ/3,850円・税込)を販売。ガンダムシリーズ総監督・富野由悠季氏によるメッセージや、スタジオぬえの森田繁氏による世界観解説、登場モビルスーツの設定画やスペック、さらに映像監督・辻󠄀本貴則氏ら制作陣のインタビューも掲載された、ファン必携の一冊だ。公式ガイドブックが購入できるショップ ©創通・サンライズ©創通・サンライズ©創通・サンライズ「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」は、アニメという枠を超えた“未来社会の共創”を体感できる貴重な場だ。技術と創造力、そしてエンターテインメントの融合により、ガンダムは「いのち輝く未来社会」という万博の理念とも深く共鳴している。来場者一人ひとりがガンダムの世界を通じて未来のあり方に思いを馳せる。それこそが、このパビリオンが描く“次なる未来”への第一歩と言えるだろう。■「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」■大阪・関西万博 公式サイト■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・五感で味わう伝統と革新の体験空間!サウジアラビア「アラビアの驚異」展【大阪・関西万博】・ピンクの砂浜、絶景の島々!カリブの宝石「アンティグア・バーブーダ」【大阪・関西万博】・美と技術の融合!ポーランドパビリオン「創造の波(The Wave of Creation)」【大阪・関西万博】・荒木飛呂彦先生が『THE★JOJO WORLD』の魅力を語る!『THE★JOJO WORLD』オープニングセレモニー・バーガーキング、チキン市場に参戦!「スモーキーフライドチキンバーガーズ」