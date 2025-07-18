¥µ¥Ã¥«ーJ3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï21Æü¤Ë¥Ûー¥à¤ÇFCÂçºå¤ÈÂÐÀï¡¡²ÏÂ¼·Ä¿ÍÁª¼ê¡ÖÆâÍÆ¤è¤ê¤â·ë²Ì¡×
¥µ¥Ã¥«ーJ3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëFRIDAY UNITED¤Ç¤¹¡£J3¥êー¥°¸åÈ¾Àï¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦Âç°ìÈÖ¡¢2°ÌFCÂçºå¤È¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë²ÏÂ¼Áª¼ê¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤è¤ê¤â·ë²Ì¤¬Âç»ö¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
(µ¼Ô)
¡ÖÀæ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥æ¥Ëー¥¿¤Ç¤¹¡£Ç®¿´¤Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
(²ÏÂ¼·Ä¿ÍÁª¼ê)
¡Ö¼¡¡¢Éé¤±¤¿¤é¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÆâÍÆ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É ¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¤³¤³2»î¹ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæÌÌéÁª¼ê¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
(ÅÄÃæÌÌéÁª¼ê)
¡Ö¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÁ°È¾Àï¡¢FCÂçºå¤Ë0ÂÐ3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÇÏ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥²ー¥à¤À¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
(ÁêÇÏÄ¾¼ù´ÆÆÄ)
¡Ö¡ÊÁ°È¾Àï¤È¤Ï¡ËÊÌ¤Î¥²ー¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤¤¡×
¸åÈ¾Àï¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦Âç»ö¤Ê°ìÀï¡£9ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëFCÂçºåÁê¼ê¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Ûー¥à¡¦ÇòÇÈ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©21Æü¡¢¸á¸å7»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡£