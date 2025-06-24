¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¿·ºî¡ªJAPAN MIND¤¬Â£¤ë²Æ¸ÂÄê¥¸¥§¥éー¥È
¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤«¤é¡¢ÏÂ¤Î²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¿·¥·¥êー¥º¡ÖJAPAN MIND¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ªÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡ÖCREAMY GELATO¡×¥·¥êー¥º¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¡Ø¤¤¤Á¤´ÎýÆý¤ß¤ë¤¯¡Ù¤È¡Ø¤Û¤¦¤¸Ãã¤¤Ê¤³¡Ù¤Î2¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÇ¼ÎÃ¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤«¤É¹¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¸¥§¥éー¥È¤ÇÉ½¸½¡£¤Í¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¹¤¬¤ë¡¢¤Õ¤ï¤È¤í¤ÊìÔÂô¿©´¶¤Ë¿´¤Þ¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º♡
´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥³¥¯¤Î´ñÀ×♡¤¤¤Á¤´ÎýÆý¤ß¤ë¤¯
²Æ¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¤¤Á¤´¡ßÎýÆý¤Î¤¢¤ÎÌ£¤¬¡¢¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Ç¥¸¥§¥éー¥È¤Ë♡
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¥¸¥§¥éー¥È¤Ë¤Ï²ÌÆùÆþ¤ê¤Ç¡¢²Ì¼Â´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
ÎýÆý¤ß¤ë¤¯¥¸¥§¥éー¥È¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¤Ç¡¢²Æ¤ÎÎÃ¤ä¤«¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
2¼ï¤ò¡È¤Í¤ê¿©¤Ù¡É¤¹¤ì¤Ð¡¢Í¥¤·¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¤È¤í¤±¤ë¿·¿©´¶¤Ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ç¡È¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤«¤É¹¡É¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬Ê¡´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
¥Ú¥¿¥°ー¥°¥ß¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÏÁÖ¤ä¤«¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È♡
¹á¤Ð¤·¤µºÝÎ©¤ÄÂç¿Í¤ÎÌ£♡¤Û¤¦¤¸Ãã¤¤Ê¤³
¹á¤ê¹â¤¤¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¡¢ÁÇËÑ¤Ê´Å¤µ¤Î¤¤Ê¤³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾åÉÊ¤Ê¥¸¥§¥éー¥È¡£
¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹Ê£¿ô¤ÎÃãÍÕ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢ÏÂ¤Î±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤Û¤¦¤¸Ãã¥¸¥§¥éー¥È¤È¡¢ßÖ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤Ê¤³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Í¤ë¤Û¤É¤ËË¤«¤Ë¹á¤ë¤³¤Î°ìÇÕ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¤´Ë«Èþ¥¢¥¤¥¹¡£
ÏÂ²Û»Ò¤ÈÍÎ¤Îµ»½Ñ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡È¤Í¤ê¿©¤Ù¡É¤Ç³Ú¤·¤à3ÃÊ³¬¤ÎÈþÌ£¤·¤µ
¡ÖCREAMY GELATO¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¹½Â¤¡É¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç²¿ÄÌ¤ê¤â¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¤Ò¤È¤¯¤Á¤º¤Ä¡£
¼¡¤Ë2¤Ä¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤è¤¯¤Í¤Ã¤Æ♡
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥éー¥È¤¬Ë¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤í¤±¤ë¸ý¤É¤±¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Í¤ê¿©¤Ù¤Ï¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¤³¤½»î¤·¤¿¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤¹¢ö
ÎÃ¤ä¤«¤ÇË¤«¤Ê¡ÈÏÂ¥¸¥§¥éー¥È»þ´Ö¡É¤ò
ÆüËÜ¤Î²Æ¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ë¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¡ÖJAPAN MIND¡×¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¡£
¤¤¤Á¤´ÎýÆý¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤¤Ê¤³¡¢¤É¤Á¤é¤âÏÂÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤ó¤ä¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤È¡¢¿´°Â¤é¤°ÏÂ¤ÎÉ÷Ì£¡£²Æ¤Î¤´Ë«Èþ¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©