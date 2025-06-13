¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¡×¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·10ÉÊ¤òÈ¯Çä
¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢1984Ç¯¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¡×¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢9ÂåÌÜ¤Î¡Ö¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¡×¤È¤·¤Æ10ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï1930Ç¯Âå¤«¤éÌó90Ç¯¤ËÅÏ¤ê³ÑÁØ¸¦µæ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÁ°Àþ¤Î³ÑÁØ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤òÅëºÜ¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£10ÉÊ¤ÎÃæ¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Î2ÉÊ¤Ï7·î21Æü¤«¤éÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î8ÉÊ¤Ï8·î21Æü¤«¤éË¬ÌäÈÎÇä¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊÅ¹ÊÞ¤ÈÄÌÈÎ¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î´ðËÜ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊÆ±¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ß¡Ë¤Ï10°Ê¾å¤¢¤ë¤¬¡¢1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¡×¤Ï¡¢¸½ºßÆ±¼ÒÍ£°ì¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥É¼÷Ì¿¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢²è´üÅª¤Ê¸¦µæ¤äµ»½Ñ¤Î³×¿·¤¬¼Â¸½¤·¤¿»þ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢²¿½½Ç¯¤â¤Î´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼ÒÍ£°ì¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢È©Çº¤ß¤äÈ©¼Á¤Ê¤É¤½¤Î¿Í¤Ë¸ÇÍ¤Î¾ò·ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¨Àá¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÄ¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö³ÑÁØ¥±¥¢¡×¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¤Õ¤¤È¤ê²½¾Ñ¿å¡×¤Ç¡¢Ï·²½³Ñ¼Á¤ò¼è¤ê½ü¤¯¥±¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Õ¤¤È¤ê²½¾Ñ¿å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡Ö³ÑÁØ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢³ÑÁØ¤Ë½á¤¤¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢³ÑÁØ¤ò¤è¤ê·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤¿¡£7·î¤ËÀè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Î2ÉÊ¤Ï¼«ºß¤Ë¿½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÑÁØ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÏµÜ¾ë¸©ÅÐÊÆ»Ô¤Ë1ËüÄÚ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ð¥é¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¼«¼Ò¥Ð¥é±à¡Ö¥Ê¥ê¥¹ ¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ®Ê¬¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢²½¾ÑÉÊ¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¿·¤·¤¯³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ö¿§¡¦²Ö·Á¡¦¹á¤ê¤Î3Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¡Ö·î¸÷¡×¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²«¿§¤Î²ÖÊÛ¤ò»ý¤Ä¥â¥À¥ó¥í¡¼¥º¡£Æ±¼Ò¤¬²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¥Ð¥é¤Ï9¼ï¤À¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÃ±¤Ë¥Ð¥é¤«¤é²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãê½Ð¤·¤¿¥Ð¥é¤ÎÀ®Ê¬¤ËÆý»À¶Ý¤ÎHOKKAIDO³ô¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢È¯¹Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£³«È¯¤·¤¿À®Ê¬¤Ï¡¢À¤³¦½é¡ÊINCI¡ÊInternational Nomenclature of Cosmetic Ingredients ²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¹ñºÝÌ¿Ì¾Ë¡¡Ë¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÆý»ÀÛå¶Ý¡¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥í¡¼¥º²Ö¥¨¥¥¹È¯¹Ú±Õ¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ë¤ÎÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¤Î¹ñºÝ¶¦ÄÌÉ½¼¨Ì¾¾Î¡ÖINCI¡×ÅÐÏ¿¤·¡¢¿·¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿Á´ÉÊ¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¡£
¡ÖW ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥»¥é¥à¡Ê¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¦Àö´é¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÈÀö´é¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄË¢Î©¤¿¤Ê¤¤ÈþÍÆ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡£¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°À®Ê¬¤òÊÝ¼¾À®Ê¬¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤È©¤¢¤¿¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£´¥Áç¤Ê¤É¤ÇÍð¤ì¤¿¥¥á¤ò½á¤·¤Æ¡¢±ø¤ì¤òÉâ¤«¤»¤Æ¥ª¥Õ¤¹¤ë¡£
¡ÖW ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¦Àö´é¡Ë¡×¤Ï¡¢Ãº¡ÊÀö¾ôÀ®Ê¬¡Ë¤ÎÎÏ¤Ç±ø¤ì¤òÍí¤á¤È¤ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡ÜÀö´éÎÁ¡£»å¤ò°ú¤¯¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÁÇÁá¤¯Ì©ÅÙ¤Î¤¢¤ëË¢¤¬ºî¤ì¤ë¡£ÌÓ·ê¤Î¶ù¡¹¤Î±ø¤ì¤òµÛÃå¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀö¤¤Î®¤¹¡£¥¹¥«¥à¥¯¥ê¥¢½èÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡ÊÀö´é¡Ë¡×¤Ï¡¢Ë¢Î©¤Á¤¬Áá¤¯Ë¢ÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤¤Ä¤Ã¤Ñ¤é¤Ê¤¤Ãº¡ÊÀö¾ôÀ®Ê¬¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Àö´é¥Õ¥©¡¼¥à¡£Â¿¹¦¼Á¤ÎÃº¡ÊÀö¾ôÀ®Ê¬¡Ë¤ä»å¤ò°ú¤¯¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¡¢Èé»é¤òµÛÃå¤·¡¢±ø¤ì¤ò¤«¤é¤á¤È¤ë¡£Àö´é¸å¤Ï¤Ä¤Ã¤Ñ¤é¤º½á¤¤¤ò»Ä¤¹¡£¥¹¥«¥à¥¯¥ê¥¢½èÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥¯ ¦Á¡Ê¤Õ¤¤È¤ê²½¾Ñ¿å¡Ë¡×¤Ï¡¢È©¤Î¤´¤ï¤Ä¤¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²ò¤¡¢·ò¹¯¤ÊÈ©¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Õ¤¤È¤ê²½¾Ñ¿å¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥³¥ó¥¯ ¦Â¡Ê¤Õ¤¤È¤ê²½¾Ñ¿å¡Ë¡×¤Ï¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤ËÆ³¤¯¤Õ¤¤È¤ê²½¾Ñ¿å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¡¼¥·¥ç¥ó I¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤È¿»Æ©¤·È©¤Î¥Ä¥ä¤È½á¤¤ÊÝ¤Ä²½¾Ñ¿å¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥í¡¼¥·¥ç¥ó II¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ËÈ©¤òÊñ¤à´¥Áç¡¦È©¥È¥é¥Ö¥ëÍÑ¤Î²½¾Ñ¿å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ß¥ë¥¯¡ÊÆý±Õ¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ë¹¤¬¤ê¿»Æ©¡Ê³ÑÁØ¤Þ¤Ç¡Ë¡£½á¤¤Â³¤¯¹âµ¡Ç½¥Ê¥ÎÆý±Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
W ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥»¥é¥à¡§6820±ß
W ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥Õ¥©¡¼¥à
¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡§4620±ß
¥³¥ó¥¯ ¦Á¡Ê¤Õ¤¤È¤ê²½¾Ñ¿å¡Ë¡§8800±ß
¥³¥ó¥¯ ¦Â¡Ê¤Õ¤¤È¤ê²½¾Ñ¿å¡Ë¡§8800±ß
¥í¡¼¥·¥ç¥ó µ¡§8800±ß
¥í¡¼¥·¥ç¥ó II¡§8800±ß
¥ß¥ë¥¯¡ÊÆý±Õ¡Ë¡§9900±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï
¥¯¥ê¡¼¥à2ÉÊ¤ò½ü¤¯8ÉÊ¡§8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥¯¥ê¡¼¥à¡§7·î21Æü¡Ê·î¡Ë
¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ¡áhttps://www.naris.co.jp