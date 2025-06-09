¡ãÇ¥¿±½é´ü¡äÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎËö¡¢¤ªÊ¢¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ6½µÌÜ¡£µÁÊì¤Î´³¾Ä¤¬¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
Ç¥¿±Ãæ¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¡£ÆÃ¤Ë¤Ä¤ï¤ê¤Ê¤ÉÇ¥¿±½é´ü¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê´³¾Ä¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ê¤é¤Ð¤¤¤¶ÃÎ¤é¤º¡¢µÁÊì¤Î¤è¤¦¤ÊÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Î¿Í¤«¤é¤¢¤ì¤³¤ì¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤é·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÇ¥¿±6½µÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤Î´³¾Ä¤¬¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ù
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÏÇ¥¿±6½µÌÜ¤Ç¤¹¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ë¤ÏÉÔÇ¥¼£ÎÅÃæ¤«¤é¼£ÎÅ¤Î¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÁ§º÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÆü¤ò¶¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó·ÐÍ³¤Ç¡Öº£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡×¡Ö¼¡¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÑÈË¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿¤«Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤ËµÁÊì¤ËÃà°ìÊó¹ð¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÇ¥¿±¤Î»ö¼Â¤â¤¹¤°¤ËµÁÊì¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤ê¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡Öµ¤¤¬Áá¤¤¤±¤É»º¸å¤Ï¥¦¥Á¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÎ®»º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØµÁÊì¤µ¤ó¡¢´ò¤·¤¯¤ÆÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡£¤À¤±¤É¤Þ¤À½é´ü¤À¤«¤éÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡£ÂÎ¡¢¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Í¡Ù
¡Ø¤½¤ê¤ã·ù¤À¤ï¡£ÂÎÄ´¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¤Í¡£µÁÊì¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ¥¦¥¥¦¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¤Í¡Ù
¿·¤·¤¤Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏµÁÊì¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÂ¹¡£¡ÖÂ¹¤ÏÌÜ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·Ç¥¿±½é´ü¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÎäÀÅ¤ÊÌÜ¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÖµÁÊì¤µ¤ó¤ÏÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢µÁÊì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Í
¡Ø¾ï¼±¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃà°ìÊó¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢Á´Á³¤¤¤¤µÁÊì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼£ÎÅÃæ¤â¡¢Ç¥¿±½é´ü¤Îº£¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¿Ç»¡¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¼«¿È¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤«¤é¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤è¡£»º¸åÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø»ä¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉµÁÊì¤µ¤óÀ¤Âå¤À¤±¤É¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎµÁÊì¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¾ï¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµ¿À·Ð¤«¤Ê¡£´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÉáÄÌ¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤â¤Î¤À¤è¡£Â©»Ò¤âÌ¼¤â·ëº§¤·¤¿¤éÊÌ¤Î²ÈÄí¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡Ù
¤³¤Á¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤ÏµÁÊì¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÉÔ²÷´¶¤È¿´ÇÛ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÖÃà°ìÊó¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×µá¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê»þ´ü¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¥¢¥ì¥³¥ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØµÁÊì¤µ¤ó¡¢¼þ¤ê¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¤³¤È¥Ú¥é¥Ú¥é¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤½¤¦¡Ä¡Ä¡Ù
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¤³¤È¤äÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤òµÁÊì¤¬¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ä¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤â¤Á¤í¤óÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´ê¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤è
¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤Ê¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡©¡¡¤¢¤È¼þ¤ê¤Ë¤â¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢Áá¤á¤ËÅ£»É¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ù
¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤ä¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤é¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡£Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ù
¤ä¤Ï¤ê¤¤¤Á¤Ð¤ó½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¥¿±½é´ü¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö²áÅÙ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤éµÁÊì¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÁÊì¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½Áá¤á¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¥¿±½é´ü¤ÏÂÎÄ´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËµÁÊì¤«¤é¤Î²áÅÙ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç½Å²Ù¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÁÊì¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¿ÆÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¾å¤ÇÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î"°ÅÌö"¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬²º¤ä¤«¤Ê¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£