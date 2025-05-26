À®¸ù¼Ô¤«¤é³Ø¤Ö¡ª¡¡ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¯ÊýË¡£³¥Ñ¥¿¡¼¥ó
²Ú¤ä¤«¤Ê¿¦¶È¡ÖÈþÍÆ»Õ¡×¡£Ã´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÈþÍÆ»Õ¤Ë¥¦¥Ã¥È¥ê¤·¤Æ¡¢Ï¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤È¤ÎÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤òÀ®¸ù¤·¤¿Êý¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¡¢¡ÖÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¯ÊýË¡£³¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡Û¡ÖÏ¢ÍíÀè¡¢¶µ¤¨¤Æ¡£¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤è¡¥¡¥¡¥¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÏ¢ÍíÀè¡¢¶µ¤¨¤Æ¡£¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤ÆÌã¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¬¥±¡¼¥¿¥¤ÈÖ¹æ¤ä¥á¥ë¥¢¥É¤Ê¤É¤ò»æ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ï»Å»öÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÈÂÓ¤ÎÀÖ³°Àþµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÈÖ¹æ¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û°û¿©Å¹¤ÎÏÃÂê¤Ç²ñÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢Ï¢ÍíÀè¤òÅÏ¤¹¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¡×¤È¼ä¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¡Öº£ÅÙ¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö°û¿©Å¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É¤Î¡ÖÍÑ·ï¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢ÍíÀè¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¬Ï¢Íí¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¤ªÅÚ»º¤È¶¦¤ËÏ¢ÍíÀè¤ò½ñ¤¤¤¿»æ¤òÅº¤¨¤ë¡£
¤ªÅÚ»º¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÅÏ¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤ªÅÚ»º¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÎé¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¦ºîÀï¤Ç¤¹¡£Ï¢ÍíÀè¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÎé¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤ÎÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÇ¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤´¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤äÈþÍÆ»Õ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤´°Õ¸«¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡ÖÏ¢ÍíÀè¡¢¶µ¤¨¤Æ¡£¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤è¡¥¡¥¡¥¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÏ¢ÍíÀè¡¢¶µ¤¨¤Æ¡£¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤ÆÌã¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¬¥±¡¼¥¿¥¤ÈÖ¹æ¤ä¥á¥ë¥¢¥É¤Ê¤É¤ò»æ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ï»Å»öÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÈÂÓ¤ÎÀÖ³°Àþµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÈÖ¹æ¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¡×¤È¼ä¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¡Öº£ÅÙ¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö°û¿©Å¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É¤Î¡ÖÍÑ·ï¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢ÍíÀè¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¬Ï¢Íí¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¤ªÅÚ»º¤È¶¦¤ËÏ¢ÍíÀè¤ò½ñ¤¤¤¿»æ¤òÅº¤¨¤ë¡£
¤ªÅÚ»º¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÅÏ¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤ªÅÚ»º¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÎé¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¦ºîÀï¤Ç¤¹¡£Ï¢ÍíÀè¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÎé¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤ÎÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÇ¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤´¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤äÈþÍÆ»Õ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤´°Õ¸«¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£