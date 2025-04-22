º£½µ¤ÎNBA¥¢¥¦¥©ー¥É¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½Í½Äê¡Äº£µ¨¤ÎDPOY¤ä¥Ï¥Ã¥¹¥ë¾Þ¤¬¸ø³«¤Ø

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This week, the winners of the Kia NBA Sixth Man Award, Kia NBA Clutch Player of the Year and Kia NBA Defensive Player of the Year will be announced on @NBAonTNT, and the winner of the NBA Hustle Award will also be revealed.
Complete awards announcement schedule for the week ⬇️ pic.twitter.com/KtpML4J8br
- NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2025
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