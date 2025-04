º£½µ¤ÎNBA¥¢¥¦¥©ー¥É¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½Í½Äê¡Äº£µ¨¤ÎDPOY¤ä¥Ï¥Ã¥¹¥ë¾Þ¤¬¸ø³«¤Ø

4月21日(現地時間20日、日付は以下同)。NBAは、2024-25レギュラーシーズンの主要アウォードにおける最終候補たちを発表。翌22日に今週中に受賞者が発表されるアウォードを公開した。

アウォードの発表スケジュールは、23日に最優秀シックスマン賞、24日に最優秀クラッチプレーヤー賞、25日に最優秀守備選手賞(DPOY)、26日にハッスルアウォードとなる。ハッスルアウォードを除く3つのアウォードで最終候補に名を連ねた選手たちは下記のとおり。どの選手が受賞するのか注目していきたい。





This week, the winners of the Kia NBA Sixth Man Award, Kia NBA Clutch Player of the Year and Kia NBA Defensive Player of the Year will be announced on @NBAonTNT, and the winner of the NBA Hustle Award will also be revealed.

Complete awards announcement schedule for the week ⬇️ pic.twitter.com/KtpML4J8br

- NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2025