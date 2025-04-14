¡Ú¤¯¤é¼÷»Ê¡Û·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¡ª ²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆæ²ò¤½Ð¸½¡ª
²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Ë¤Æ¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë ¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥°¥Ã¥º¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ï ¡ÉÆæ²ò¤¡É ¤â¡ª
¡ä¡ä¡ä¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¤Î·ÊÉÊ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¡¢¸µÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤Ç¥³¥Ê¥óÆ±ÍÍ¤Ë»Ò¶¡²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³¥¸¶°¥¤é¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè28ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¤»¤¤¬¤ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿ ·à¾ìÈÇ¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢14²óÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î¸ø³«½éÆü¤«¤é¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£
Å¹ÊÞ¤Î³Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤ë»®²ó¼ý¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤ª»®¤ò5ËçÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃíÊ¸¡×¤òÀÇ¹þ550±ßÍøÍÑ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¡ÊR¡Ë¡×¤Î·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹¾¸ÍÄ®É÷°áÁõ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿ËüÇî¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¶áÌ¤Íè¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ ¡É´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡É ¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ ¡É¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡É ¤Ê¤É¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê·ÊÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÇ¹þ2500±ß¤Î¤ª²ñ·×¤´¤È¤Ë¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ä±Ç²è¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÌÜ°õ¤È¤Ê¤ë¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢Âè1ÃÆ¡ã4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¡ä¡¢Âè2ÃÆ¡ã5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¡ä¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Âç¼ê²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÍ£°ì¡¢Á´Å¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤Ç¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¼÷»Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¨¤ë¡¢Ææ²ò¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¾ÞÉÊ¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
Å¹ÊÞ¤Î²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¾å¤ËÎ®¤ì¤ëPOP¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ææ²ò¤¤ò²ò¤¤¤Æ¡¢WEB¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ²óÅú¡¢Å¹Æâ°û¿©2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¾ÞÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¸å¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤¯¤é¼÷»Ê¤Ø¡£
¡ä¡ä¡ä¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¤Î·ÊÉÊ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¡¢¸µÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤Ç¥³¥Ê¥óÆ±ÍÍ¤Ë»Ò¶¡²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³¥¸¶°¥¤é¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè28ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¤»¤¤¬¤ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Î³Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤ë»®²ó¼ý¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤ª»®¤ò5ËçÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃíÊ¸¡×¤òÀÇ¹þ550±ßÍøÍÑ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¡ÊR¡Ë¡×¤Î·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹¾¸ÍÄ®É÷°áÁõ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿ËüÇî¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¶áÌ¤Íè¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ ¡É´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡É ¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ ¡É¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡É ¤Ê¤É¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê·ÊÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÇ¹þ2500±ß¤Î¤ª²ñ·×¤´¤È¤Ë¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ä±Ç²è¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÌÜ°õ¤È¤Ê¤ë¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢Âè1ÃÆ¡ã4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¡ä¡¢Âè2ÃÆ¡ã5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¡ä¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Âç¼ê²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÍ£°ì¡¢Á´Å¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¤Ç¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¼÷»Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¨¤ë¡¢Ææ²ò¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¾ÞÉÊ¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
Å¹ÊÞ¤Î²óÅ¾¥ì¡¼¥ó¾å¤ËÎ®¤ì¤ëPOP¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ææ²ò¤¤ò²ò¤¤¤Æ¡¢WEB¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ²óÅú¡¢Å¹Æâ°û¿©2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¾ÞÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¸å¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤¯¤é¼÷»Ê¤Ø¡£