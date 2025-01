Nothing Technologyが次期スマホの新製品発表を日本時間3月4日19時に実施!Phone (3a)か

Nothing Technologyは27日(現地時間)、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける新製品発表「Power in Perspective.」を現地時間(GMT)の2025年3月4日(火)10時に行うとお知らせしています。日本時間(JST)では同日19時となっており、日本向け公式Webサイト( https://jp.nothing.tech/ )でも予告を行なっているため、日本でも発売されると見られます。

(ポケットモンスター) Nothing Phone (1) A063 Spacewar Abra(ケーシィ) Nothing Phone (2) A065 Pong Alakazam(フーディン) Nothing Phone (2a) A142 Pacman Aerodactyl(プテラ) Nothing Phone (2a) Plus A142P Pacman_Pro Mega Aerodactyl(メガプテラ) CMF Phone 1 A015 Tetris Beedrill(スピアー) Nothing Phone (3a) A059 Asteroids Arcanine(ウインディ) Nothing Phone (3a) Plus A059P Asteroids_Plus Hisuian Arcanine(ヒスイウインディ) CMF Phone 2 A001 Galaga Bulbasaur(フシギダネ)

合わせてティザーも掲載され、スマートフォン(スマホ)のリアカメラ部分と見られる画像・動画となっており、新製品は次期スマホとなると見られます。また直近のNothingの公式X(旧:Twitter)アカウント( @nothing )ではゲーム「ポケットモンスター」の「ウインディ」(ぜんこくずかんNo.0059)ぽいドット絵の画像が投稿されていることから型番が「A059」になることが示唆されています。さらにベンチマークアプリ「Geekbench」に「Nothing A059」という未発表製品の結果がすでに掲載されており、スコアはCPUのシングルコアで1119、マルチコアで3128、GPUで3302などとなっているほか、Motherboardが「volcano」とされているため、チップセット(SoC)はQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platfomr」になると考えられ、恐らく次期ミッドハイレンジスマホ「Nothing Phone (3a)」(仮称)となるのではないかと予想されます。その他、噂では同社が今年にA059の他に「A059P」や「A001」という3つのスマホを投入予定であるとされており、これまでの型番規則からA059は「Nothing Phone (3a) Plus」(仮称)となると推測され、一方のA001は廉価ブランド「CMF by Nothing」における第2弾「CMF Phone 2」(仮称)になるとされています。なお、それぞれの開発コードはA059が「asteroids」、A059Pが「asteroids_plus」、A001が「galaga」だということです。Nothingはスマホメーカー「OnePlus」の共同創業者であるCarl Pei氏が2020年10月に設立したデジタル製品メーカーで、イギリス・ロンドンを拠点とし、2021年7月に初製品となる完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (1)」を発売し、その後、同社初のスマホである「Nothing Phone (1)」を2022年7月に発売しました。さらにスマホでは第2弾「Nothing Phone (2)」、その廉価版「Nothing Phone (2a)」および「Nothing Phone (2a) Plus」を投入してきました。そして2023年にはよりコストパフォーマンスを重視したサブブランドとしてCMF by Nothingを立ち上げて完全ワイヤレスイヤホン「CMF Buds Pro」やスマートウォッチ「CMF Watch Pro」などを発売し、サブブランド初のスマホ「CMF Phone 1」を2024年7月に発売しました。日本でも発売日が1次販売国・地域から遅れたりもしていますが、順調に各製品ともに販売されており、特にNothing Phone (2a)は日本でニーズの高いおサイフケータイ(FeliCa)にも対応させるなど、きちんとローカライズも進めてきています。そんなNothingの新製品発表が3月4日に実施されることが明らかになりました。なお、タイミング的には世界最大のモバイル関連イベント「MWC25 Barcelona」が2025年3月3日(月)から6日(木)までスペイン・バルセロナで開催され、Nothing Technologyも出展を予定しているため、イベントに合わせて発表を行って新製品のお披露目などが行われそうです。MWC25 BarcelonaにおけるNothing Technologyのブースは「Hall 7 Stand 7G7Ex」とのこと。

