2000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡ÖRetail Media Summit 2024¡×¡¡¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ°ð¿¹³Ø»á¤¬¸ì¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ®¸ù¤ÎÍ×°ø¤ÈÆüËÜ¤Î ¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
½é³«ºÅ¤ÎRetail Media Summit 2024¤Ï¡¢2000¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ®Ä¹ÎÎ°è¤È¤·¤Æ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤È¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¤Î°ã¤¤¤ä¡¢1st¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤¬¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²ÝÂê¤ª¤è¤Ó²ÄÇ½À¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£CookieÇÑ»ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½é³«ºÅ¤ÎRetail Media Summit 2024¤Ï¡¢2000¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ®Ä¹ÎÎ°è¤È¤·¤Æ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤È¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¤Î°ã¤¤¤ä¡¢1st¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤¬¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²ÝÂê¤ª¤è¤Ó²ÄÇ½À¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£CookieÇÑ»ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âµÞÂ®¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖRetail Media Summit 2024 ¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤¬10·î8¡¦9Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¤Î¶¦Í¤ä¡¢²ÝÂê¤ÈÌ¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½é³«ºÅ¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¡¼¥«¡¼´ë¶È¤äÂåÍýÅ¹¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë2000¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹¹ð¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ®Ä¹ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¶Ã°ÛÅª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô
Retail Media Summit 2024¤ÏÅö½é¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó1000¿Í¤ÎÍè¾ì¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿½¤·¹þ¤ß¤¬3700¿Í¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬2000¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¹¶·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£°ð¿¹»á¤Ï¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹¹ð¤Ë´Ø¤ï¤ë¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
Íè¾ì¼Ô¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´ë¶È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥á¡¼¥«¡¼´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£¶È¼ï¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüÍÑ»¨²ßÉÊ¤ä°ûÎÁ¡¢¿©ÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î»²²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯2023Ç¯¤ò¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¸µÇ¯¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾®Çä´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥á¡¼¥«¡¼´ë¶È¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÀìÌçÉô½ð¤òÀß¤±¤ë´ë¶È¤â¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¼«¿È¤¬¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Äµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¡£
¿Ê²½¤È»Ô¾ì¹½Â¤¡¡ÊÆ¹ñ¤È¤Î°ã¤¤
ÆüËÜ¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¾å¤Ç¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤â¤Ã¤È¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£°ð¿¹»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¿Ê²½¤Î²áÄø¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢1.0¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢EC¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î2.0»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤äID¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¤ä¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¡Ê³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ3.0»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î²ÁÃÍ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬Àè¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥×¥êÆâ¹¹ð¤ä¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÈÇÛ¿®¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ð¿¹»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¿Ê²½¤Î½ç½ø¤¬¿¿µÕ¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¶½Ì£¿¼¤¤ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
Î¾¼Ô¤Î»Ô¾ì¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤âÂç¤¤¤¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¾®Çä¶È³¦¤Î¾å°Ì4¡Á5¼Ò¤¬¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»Ô¾ì¤Î90¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¹¹ð¤òÅ¸³«¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì2¼Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï30¡ó¤ËËþ¤¿¤º¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê´ë¶È¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹¹ð¼ç¤Ï¹¹ð½Ð¹Æ¤Î¸úÎ¨²½¤äÍ½»»ÇÛÊ¬¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê¤ÎÉ¸½à²½¤Ê¤É¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Çä´ë¶È¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÆÈ¼«¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È·Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤ò°ìÎ§¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²½¤ä¸ú²ÌÂ¬Äê¤ÎÉ¸½à²½¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ¹ÊÞ¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ä¥Á¥é¥·¡¢Å¹ÆâÊüÁ÷¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÄêµÁ¤Å¤±¤ÏÈó¾ï¤Ë¹µÁ¤ÇÆñ¤·¤¤¡£¾®Çä¶È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂª¤¨Êý¤ä²ÝÂê´¶¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤â°ì°ø¤À¡×¡£
1st¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¤¤«¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«
¸ú²ÌÂ¬Äê¤ÎÉ¸½à²½¤äÄêµÁ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ï¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°ð¿¹»á¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÊ£»¨¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾®Çä¶È¤Î»ý¤Ä1st¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐYouTube¤Ë¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÇÛ¿®¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤à¤·¤íÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢1st¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¤¤«¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð with ¥ê¥Æ¡¼¥ë¥Ç¡¼¥¿¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Àµ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÃíÌÜ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÎITP¡ÊIntelligent Tracking Prevention¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Safari¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£Cookie¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢iPhone¤Î¥·¥§¥¢¤¬Ìó80%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È°ð¿¹»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤³¤È¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ITµ»½Ñ¤ÎÈ¯Ã£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎEC¤ÎÂæÆ¬¤ä¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î²ÁÃÍ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤¬¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ä¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ëÆ°¤¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£Cookie¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â¤â¤½¤ÎÆ°¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¡ÖGoogle¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼ÇÑ»ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢1st¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤Ê¤ë¡×¤È¸«¤ë¡£¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï1st¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤ò¼´¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÎÎ°è¤ËÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Î½ÅÍ×¤Ê°ì³Ñ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ë
°ð¿¹»á¤Ï¡¢Retail Media Summit¤òº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁá¤¯¤âÍèÇ¯¤ÎÅÐÃÅ°ÍÍê¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼°Õ¸þ¤âÄº¤¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¹¥É¾¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Î½ÅÍ×¤Ê°ì³Ñ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¡¢¶È³¦¤ä¶¥¹ç¤ÎÍÌµ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¡¢¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³èÍÑÊýË¡¤äºÇ¿·Æ°¸þ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î´ë¶È¤ä¶È³¦¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤â¸°¤È¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Retail Media Summit 2024¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ
Retail Media Summit 2024¤Î¼ç¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«Ãæ¡£¤³¤ÎÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄÏ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖRetail Media Summit 2024¡×Æ°²è¤ò´Ñ¤ë