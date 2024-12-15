¤À¤ì¤«£ô£ï¤Ê¤«¤¤¡¡¿·£Í£Ã½¢Ç¤¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¡©¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤À¤ì¤«£ô£ï¤Ê¤«¤¤¡×¤¬£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Î¸åÇ¤£Í£Ã¤ò²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤ÏÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸åÇ¤£Í£Ã¤È¤·¤Æ¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡¢ÍèÇ¯£±·î£±£²Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Î½é²ó¼ýÏ¿¤Ï£±£´Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¡¢ÃÇ¤é¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î£±¿Í¤¬Ãæµï¤µ¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæµïÀµ¹¤È²¬ÅÄ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÆÈÎ©¤·¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£
¡¡Ãæµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿Æ´¤ì¤Î¿Í¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¼Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¡£Ãæµï¤µ¤ó¤¬¡Ø²¬ÅÄ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£