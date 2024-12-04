£Î£Å£×£ÓÁýÅÄµ®µ×¡¡¼ê±ÛÍ´Ìé¤ÎÃ¦Âà»þ¤Î¿´¶ÅÇÏª¤Ë¡Ö¤ä¤á¤È¤±¡ª¡×Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤éÃí°Õ¡Ö½é¤á¤Î¤³¤í¤Ï¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¿¡×
¡¡£Î£Å£×£Ó¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã¡ª¡ª¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£Å£×£Ó¤Ï·ëÀ®Åö½é¤Ï£¹¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£±£±Ç¯¤Ë»³²¼ÃÒµ×¤È¶Ó¸ÍÎ¼¤¬¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¤Ï¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬Ã¦Âà¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁýÅÄ¤È²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢¾®»³·Ä°ìÏº¤Î£³¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤«¤é¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿ÏÃ¡¢¤Ä¤é¤Ã¡ª¤Æ¤¤¤¦»þ´Ö¤Ê¤Î¡©¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È´¤±¤¿¤È¤¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÈ´¤±¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±ó¤¤ÌÜ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤½¤Î´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤«¤é¤Ê¡£¥³¥Ð¤Ï²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£¤½¤ì¤â¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¤¦¤·¤Ê¡×¤È·»¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢Ã¦Âà¤¬¤Û¤Ü¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¶¶ø¤«¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¡Ö½é¤á¤Î¤³¤í¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤Î¤È¤¤Ï¡¢£±ÆüÃæ¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¡Ö°ìÈÖºÇ¸å¤ËÈ´¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤È¤¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¡£¥Æ¥´¥Þ¥¹¤È¤·¤Æ¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿ÌÁÍ§¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¥Û¥ó¥Í¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤ä¤á¤È¤±¡ª¡×¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤â¡Ö¤³¤é¤Ã¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£