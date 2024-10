「ワン・ダイレクション」のリアム・ペインの転落死を受け、グループの公式SNSがメンバー4人の連名による共同声明を発表した。同日には、ハリー・スタイルズ、ルイ・トムリンソン、ゼイン・マリクがそれぞれのSNSで長文メッセージを投稿し、ともにグループで活動したリアムを追悼した。「ワン・ダイレクション」を発掘したサイモン・コーウェルはリアムの訃報に深い悲しみを覚え、審査員を務めるオーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』の撮影をただちに中止した。

リアム・ペインは現地時間16日、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスにある「カサスール・パレルモ・ホテル」の3階バルコニーから転落して死亡した。31歳だった。英ウェスト・ミッドランズの都市ウォルバーハンプトンで生まれ育ったリアムは、14歳だった2008年、サイモン・コーウェルが製作総指揮を務めるオーディション番組『Xファクター』に初出場した。2010年に16歳で再出場した際には、ハリー・スタイルズ、ナイル・ホーラン、ルイ・トムリンソン、ゼイン・マリクと5人でボーイバンド「ワン・ダイレクション」を結成。グループは大人気を博し、サイモンが運営する「サイコ・エンターテインメント」と契約した。世界的な大成功を収めたが、2015年にゼインが脱退し、2016年には無期限の活動休止に入った。その後、リアムはソロで活動していた。リアムの訃報を受け、「ワン・ダイレクション」の公式SNSが現地時間17日、ハリー、ナイル、ルイ、ゼインの署名入りの共同声明を公開。突然この世を去ったリアムをこのように偲んだ。「リアムの訃報に、僕たちは完全に打ちのめされています。時間が経過すれば、みんなが話せるようになるだろう。だが今は、僕たちが心から愛していたブラザーを失ったことを悲しみ、整理するために、しばらく時間をかけるつもりです。」「彼との思い出は永遠に残る宝物です。今は彼の家族と友人、そして僕たちと共に彼を愛してくれたファンのことを思っています。彼がいないことがとても辛い。リアムを愛している。」同日には、ハリー、ルイ、ゼインがそれぞれのSNSで、リアムを偲ぶ写真とメッセージを投稿した。ハリーはステージで歌うリアムの後ろ姿を公開し、「彼の最大の喜びは他の人たちを幸せにすることであり、彼がそうしている場にいられることを誇りに思った」と綴り、こう続けた。「彼は寛大な心で過ごし、生きるエネルギーに溢れていた。温かくて協力する心を持ち、素晴らしい愛情に溢れていた。僕たちが一緒に過ごした年月は、僕の人生で最も大切なものとして永遠に残るだろう。僕はいつも彼を恋しく思うだろう、僕の素敵な友人へ。」ルイはステージでリアムと寄り添う姿に長文メッセージを添え、2人が出会った時をこう振り返った。「リアムに初めて会った時、彼は16歳で僕は18歳だった。僕はすぐに彼の歌声に驚かされたが、もっと大切だったのは、時間が経つにつれて僕がずっと憧れていた優しいブラザーに会う機会を得たことだ。」さらに、リアムと英歌手シェリル・コール(41)との間に生まれた息子ベアくん(7)に向けて、次のように記した。「もし、ベアが僕を必要とするなら、僕は彼の人生に必要な伯父になり、パパがどんなに素晴らしかったかを話してあげるよ。」ゼインはリアムと寄り添って眠る様子を披露し、長文のメッセージではリアムに対する後悔の念と感謝の気持ちをこのように綴った。「僕の人生で最も困難な時期を支えてくれた君に、お礼を言うことができなかった。」「僕が17歳の子どもで家族が恋しかった時期、君はいつも前向きな見通しと、安心させるような笑顔でそばにいてくれた。君は僕の友人であり、愛されていることを教えてくれた。」「僕より年下なのに、いつも分別があり、意志が強く、人が間違っている時にそれを言うことをいとわなかった。そのせいで何度か衝突したけれど、僕はいつも密かに君を尊敬していた。」現地時間18日には、ナイルがリアムをおんぶする思い出の写真を公開し、「リアムには生きるエネルギーと仕事への情熱があり、それがみんなに伝わった。彼はどこにいても一番輝いていて、いつもみんなに幸せと安心感を与えていた」と記した。リアムはナイルのアルゼンチン公演を見るために現地に滞在中、ホテルから転落するという悲劇に遭遇した。リアムが亡くなる数日前に会ったナイルは、このように打ち明けた。「僕は最近、彼に会うことができて本当に幸運だったと思う。あの夜、彼に別れを告げて抱きしめた。悲しむべきことに、あれが永遠の別れになるとは思わなかった。胸が張り裂けそうだ。」また「ワン・ダイレクション」を発掘したサイモンもリアムの訃報に大きなショックを受け、自身が制作・審査員を務めるオーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント(BGT)』の英ブラックプールでの予選の撮影は中止となった。ある関係者は英メディア『The Sun』の取材に応じ、「このニュースはサイモンに大きな衝撃を与えました。彼は打ちのめされています」と述べ、こう続けた。「サイモンはリアムを非常に大切にしていました。家族とも親しく、プライベートで連絡するでしょう。BGTの撮影を続けることが正しいとは思っておらず、土曜日の撮影再開時にも、心の準備が整っていないと感じています。」そして「審査員も制作スタッフも皆、大いにサポートしてくれています」と付け加えた。画像は『One Direction Instagram「Where it all began」「Throwback to the guys with @simoncowell」』『Niall Horan Instagram』『harrystyles Instagram』『Louis Tomlinson Instagram「I am beyond devastated to be writing this but yesterday」』『Zayn Malik Instagram「Love You Bro」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)