Á¤ÅºÍ×°ì»á¡¢ÀÐÇËÌÐ¿·ÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¿Éíå°Õ¸«¡Ö¤Ä¤¤¤ËÉð´ï¥ª¥¿¥¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐÇËÌÐ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¹¤Ç¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¡ÄÂè1²óÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡ÊÉ½¤Ç²òÀâ¡Ë
¡¡ÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÌä¤ï¤ì¤¿Á¤Åº»á¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÉð´ï¥ª¥¿¥¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿´¾ð¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÀï¼Ö¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÈéÆù¤Þ¤¸¤ê¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¡ÈÀÐÇË»á¤À¤±¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÍ½ÁÛ²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°Î¤½¤¦¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤¿¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤éÀÐÇËÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢·èÀï¤¬¡È¹â»ÔÂÐÀÐÇË¡É¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù°´¶¤ä´íµ¡´¶¡¢·Ù²ü´¶¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾ÃµîË¡¤ÇÀÐÇË»á¤¬¾¡¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²Òº¬¤ò»Ä¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë