アメリカに住む3児の母(35)が、2年弱で63キロ超(140ポンド)の減量に成功した。女性は食事療法と運動で見事な変身を遂げ、ビフォーアフターをSNSに投稿したところ、「まるで別人」「なんて美しいのだろう」といった声が多数寄せられている。英ニュースメディア『The Mirror』が伝えた。【この記事の動画を見る】米テキサス州ヒューストン在住のエリン・ドロトレフさん(Erin Drotleff、35)は2022年に3人目を出産後、身体的、精神的にもどん底の状態に陥った。肥満で常に「痩せたい」と思っていたエリンさんはその年、普通に歩いていて脚を負傷し、数か月間で体重が過去最高の139キロ(306ポンド)に達してしまった。

エリンさんは当時のことを、「娘の学校に車で向かい、駐車して教室まで歩いている間に筋断裂(肉離れ)を起こしたの。それで夫にはその後、『教室から車に戻ることができなくなった』とメールしたのよ」と明かし、こう続けた。「他の親たちは私に手を振り、挨拶をして通り過ぎていったわ。でも私は廊下で涙をジッとこらえ、ハンドバッグから何かを取り出すふりをして何度も立ち止まったの。だって歩いているだけで怪我をするなんて恥ずかしいし、そんな状態になるまで太ってしまった自分が情けなくて仕方なかったから。」そしてこの屈辱的な経験がきっかけとなり、エリンさんは「私は長い間、全ての痛みやトラウマを言いわけにして、自分を大切にしてこなかった。そしてしっかりと歩くことさえできなくなった」と猛省し、「45キロ超(100ポンド)痩せる」と決意を固め、夫にこう宣言した。「私は痩せて、自分の人生を取り戻すわ!」こうしてエリンさんは2022年12月、手術や薬に頼らない食事療法と運動にフォーカスし、SNSに減量の過程の投稿をスタートした。しかし減量は自分との闘いだったそうで、「私は孤独で何度も挫折しそうになったわ。でもSNSが私の人生を変えてくれたのよ」と明かし、次のように語った。「減量中はフォロワーをはじめとする多くの人が『あなたは一人ではない。諦めないで』と背中を押し、モチベーションが下がりがちな私を支えてきたの。そして2年で63キロ超の減量に成功したのよ!」なおエリンさんは現在、肥満の悩みを持つ人たちを助けるビジネスを展開中で、「私の人生はまだ始まったばかりのような気がするの。だから私と一緒に夢を追いかけ、目標を達成しましょう。そしてそれには決して諦めないことが大切よ!」と目を輝かせて語っていた。そんなエリンさんのビフォーアフターの動画や写真には、「減量手術をしたのでしょう?」「肥満の治療薬を飲んだに違いない」などと食事療法と運動だけによる減量に懐疑的な声があがっているものの、多くの人は次のような前向きなコメントを残している。「ネガティブなコメントは気にしないで!」「顔つきまで変わった。凄いよ。」「まるで別人だね。」「あなたは美しいわ。」「シンデレラに変身したようだ。」「インスパイアされる。」「あなたを誇りに思うわ。」ちなみに2022年12月には、肥満だったイギリスの25歳の女性が減量でモデルのように変身し、「認識不可」「嘘だろ」といった声があがっていた。画像は『Erin Drotleff Instagram「The thing is most people won’t believe in your dream or understand your vision」「Simple and delicious」「I wasn’t raised to know the lord or even lean on him」「Just a wee less bloated I would say!」「It hasn’t happened overnight but losing 140lbs has changed my life completely!」「I feel like I’m just getting started」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)