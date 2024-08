現在「パリ2024オリンピック」でアスリートたちの熱い戦いが繰り広げられているが、その様子をテレビで観戦する猫の動画がSNSに投稿され、多くの人を笑顔にしている。テレビの前に座っていた猫は、体操競技で選手が平均台から落ちそうになった瞬間、ユニークな行動に出た。タイのニュースメディア『Bangkok Post』などが伝えている。【この記事の動画を見る】オーストラリアのビクトリア州メルボルン在住でフォトグラファー兼アーティストのアンナ・ゴットリーブさん(Anna Gottlieb)が今月2日、Xに投稿した動画が注目を集めた。動画には、「パリ2024オリンピック」の体操競技をテレビで見ているアンナさんの愛猫“リリー(Lily)”が捉えられている。

テレビには、アルジェリア代表のカイリア・ヌムール選手(Kaylia Nemour、17)が、平均台の上を華麗に演技するシーンが映っており、リリーはカイリア選手の動きを目で追っていた。ところが後方宙返りで着地した途端にカイリア選手はバランスを崩し、平均台から落ちそうになった。その瞬間、リリーは前足を突き出して、画面に映るカイリア選手を掴むような行動に出た。同時にカイリア選手は、体勢を取り直して平均台から落下せずに済んでいる。その様子は、まるで落下しそうになったカイリア選手をリリーが支えたようにも見える。アンナさんは、Xに「うちの猫が、カイリア・ヌムール選手を平均台から落ちないように守ってくれた」と綴っており、フォロワーからはこのような声があがっている。「完璧な守りだったわ。あなたの猫ちゃんは最高!」「もし、あなたの猫がいなかったら、カイリア選手はどうなっていたかしら?(泣笑)」「なんて可愛らしい猫なの! うちの猫だったらたぶん突き落としてたわ(笑)」絶妙なタイミングのリリーの行動に多くの人が面白いと感じたようだが、中には「この猫は、カイリア選手を突き落とそうとしたんじゃないかな?(笑)」といった指摘も見受けられた。ちなみにカイリア選手は、今大会の「段違い平行棒」でアフリカ大陸初の体操金メダルを獲得するという輝かしい成績を収めた。そんなカイリア選手を“守った”リリーには、多くの人々から金メダル級のコメントが寄せられていた。画像は『anna X「Well this post took off a bit so you’d better meet Lily,」』『Bangkok Post X「A cute and rare shot was captured accidentally when a cat reached out its paw towards the screen at the moment when Kaylia Nemour,」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)