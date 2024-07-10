¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î¿·¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 50 pro¡×¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤Î¡Ömotorola edge 50s pro¡×¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
|125WÄ¶µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 50 pro¡×¡Ömotorola edge 50s pro¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
´ûÊóÄÌ¤ê¡¢¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥â¥È¥í¡¼¥é¡Ë¤Ï3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡Ö¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢5G¤ä¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¢125WÄ¶µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡Ömotorola edge 50 pro¡Ê¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¦¥×¥í¡§·¿ÈÖ XT2403-4¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ömotorola edge 50s pro¡Ê¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¥¨¥¹¡¦¥×¥í¡§·¿ÈÖ XT2403-5¡Ë¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âMotorola MobilityÀ½¡Ë¤ò2024Ç¯7·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¾ÁÛ°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMVNO¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤¬Å¸³«¤¹¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖIIJmio¡×¡Ê https://www.iijmio.jp ¡Ë¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¦¡£
¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¡¢²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤¬¤éMOTO STORE¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï79,800±ß¡£
IIJmio¤Ç¤Ï¡¢°ì³çÊ§¤¤¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤¬69,800±ß¡¢24²óÊ§¤¤¤Ç2,916±ß¡£2024Ç¯9·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡Ö¤Î¤ê¤«¤¨²Á³Ê¡×¡Ê¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ú¥¹¥Þ¥ÛÂçÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¡Û¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤Ç¥®¥¬¥×¥é¥ó¤Î²»À¼ÄÌÏÃµ¡Ç½ÉÕ¤SIM¤È¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ç°ì³çÊ§¤¤¤¬49,800±ß¡¢24²óÊ§¤¤¤¬2,076±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSoftBank¡×¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Îmotorola edge 50s pro¤Ï¡¢85,584±ß¡ÊÊ¬³ä¤Ç¤Ï1¡Á12²ó¡§1±ß¡¿·î¡¢13¡Á48²ó¡§2,377±ß¡¿·î¡Ë¤Ç¡¢ÈÎÇä»Üºö¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ24²óÌÜ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¸å¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¤È»Ä¤ê¤Î³äÉê¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤¬1±ß¡¿·î¡ß12²ó¡ÊÁí³Û12±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¸½ºß¡¢Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Êmotorola edge 50 pro¤ª¤è¤Ómotorola edge 50s pro¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯É½²ñ¤Î¥¿¥Ã¥Á&¥È¥é¥¤¤Ç»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³°´Ñ¤ä´ðËÜµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
motorola edge 50¤ÎËÜÂÎÀµÌÌ
motorola edge 50¤ÎËÜÂÎÇØÌÌ¡£º¸¤¬¥ê¥å¥¯¥¹¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢±¦¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£
¸½ºß¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥È¥í¡¼¥é¤ÎÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¡Örazr¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤Î¡Öedge¡Ê¥¨¥Ã¥¸¡Ë¡×¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ömoto g¡×¤Î3¤Ä¤Ç¡¢º£²ó¤Îmotorola edge 50 pro¡¢motorola edge 50s pro¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢10Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë²Á³Ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÌó161.23¡ß72.4¡ß8.19¡ÊºÇÇöÉô¡Ëmm¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó186g¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îedge¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤ËÇö¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£ÇØÌÌ¤Ï¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¼Á´¶¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ØÌæÀ×¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÂ¦ÌÌÉôÊ¬
¥«¡¼¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢Ìó6.7¥¤¥ó¥ÁSuper HD¡Ê2712¡ß1220¡Ë¤ÎpOLED¡ÊPlastic OLED¡§Íµ¡EL¡Ë¡£¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ20:9¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï144Hz¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¦ÌÌÉôÊ¬¤Ï´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¡Ö¥«¡¼¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂÎÀµÌÌ¸þ¤«¤Ã¤Æº¸Â¦ÌÌ¡Ê¾å¡Ë¤È±¦Â¦ÌÌ¡Ê²¼¡Ë¡Ê²èÁü¡á¾å¡Ë¡¢ËÜÂÎ¾åÉôÂ¦ÌÌ¡Ê¾å¡Ë¤È²¼ÉôÂ¦ÌÌ¡Ê²¼¡Ë¡Ê²èÁü¡á²¼¡Ë
ËÜÂÎÀµÌÌ²¼Éô
ËÜÂÎÀµÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¾å²¼¡Ê²»ÎÌ¡Ë¥¡¼¤ÈÅÅ¸»¡Ê¥¹¥ê¡¼¥×¡Ë¥¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¤Ï¡ÖDolby Atmos¡Ê¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡Ë¡×¤Î¥í¥´¡¢²¼Éô¤Ë¤Ï¡¢nanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤ÈUSB Type-CÃ¼»Ò¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏSIM¥Ô¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼è¤ê³°¤¹¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SIM¼è¤ê½Ð¤·¥Ô¥ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£nanoSIM¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£microSD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³°Éô¥á¥â¥ê¡¼¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¡£
ÇØÌÌ¥«¥á¥é
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾åÉôÃæ±û¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤òÅëºÜ
ÇØÌÌ¤Î¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï¡¢½ÄÊý¸þ¤Ë¸«¤Æº¸¾å¤¬
Ìó5000Ëü²èÁÇ¥á¥¤¥ó OIS (FÃÍ1.4) Omni-directional PDAF
¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î±¦ÎÙ¤ê¤¬
Ìó1300Ëü²èÁÇ Ä¶¹³Ñ(120¡ë)+¥Þ¥¯¥í (FÃÍ2.2)
¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î²¼¤Ë
Ìó1000Ëü²èÁÇ 3ÇÜ¸÷³ØË¾±ó OIS (FÃÍ2.0)
¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
AI¤Ë¤è¤ë»£±Æ¥â¡¼¥É¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¾åÉôÃæ±û¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÏÌó5000Ëü²èÁÇ¡ÊFÃÍ1.9¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤Ï´éÇ§¾Ú¤È»ØÌæÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É¸½à¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Î¡Ö¼Ì¿¿¡×¥â¡¼¥É¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö¾ÜºÙ¡×¡Ê±¦¡Ë¤Î²èÌÌ
¡ÖÆ°²è¡×¥â¡¼¥É¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö¥×¥í¡×¥â¡¼¥É¡Ê±¦¡Ë¤Î²èÌÌ
¡ÖÀßÄê¡×²èÌÌ
¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Î¡ÖÆ°²è¡×¥â¡¼¥É¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö¼Ì¿¿¡×¥â¡¼¥É¡Ê±¦¡Ë¤Î²èÌÌ
É¸½à¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Î»£±Æ¥â¡¼¥É¤Ï¡¢É¸½à¥â¡¼¥É¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¼Ì¿¿¡×¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡ÖÆ°²è¡×¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡×¡¢¡Ö¥×¥í¡×¡¢¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¡×¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ÜºÙ¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î»£±Æ¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥«¥é¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡×¡¢¡ÖUltra-Res¡×¡Ê5000Ëü²èÁÇ»£±Æ¥â¡¼¥É¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë»£±Æ¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¡×¡Ö¥Æ¥£¥ë¥È¥·¥Õ¥È¡×¡ÖÄ¹»þ´ÖÏª¸÷¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀßÄê¡×²èÌÌ¤Ï¥â¥È¥í¡¼¥éÆÈ¼«¤Î¹õÇØ·Ê¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡¢Â¾¼ÒÀ½¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉ¸½à¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤Ë¶á¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¡¼¥à²èÌÌ¡Êº¸¡Ë¤È¥¢¥×¥ê°ìÍ÷²èÌÌ¡Ê±¦¡Ë
¡ÖÀßÄê¡×²èÌÌ¤Î¾åÉôÉ½¼¨¡Êº¸¡Ë¤È²¼ÉôÉ½¼¨¡Ê±¦¡Ë
¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤Î²èÌÌ¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡×¤Î²èÌÌ¡Ê±¦¡Ë
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡×¤Î²èÌÌ¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤Î²èÌÌ¡Ê±¦¡Ë
¡ÖÃ¼Ëö¾ðÊó¡×²èÌÌ¤Î¾åÉôÉ½¼¨¡Êº¸¡Ë¤È²¼ÉôÉ½¼¨¡Ê±¦¡Ë
¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾ÜºÙ¡×²èÌÌ¤Î¾åÉôÉ½¼¨¡Êº¸¡Ë¤È²¼ÉôÉ½¼¨¡Ê±¦¡Ë
¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾ÜºÙ¡×¤Î²èÌÌ¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¾ðÊó¡×¤Î²èÌÌ¡Ê±¦¡Ë
OS¤ÏAndroid 14¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤ÏQualcommÀ½¤ÎSnapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform¡Ê2.63GHz¡ß1+2.4GHz¡ß3+1.8GHz¡ß4¤Î¥ª¥¯¥¿¥³¥¢CPU)¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤Ï12GB¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡ÊROM¡Ë¤Ï256GB¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤êmicroSD¤Ê¤É¤Î³°Éô¥á¥â¥ê¡¼¤ÏÈóÂÐ±þ¡£
ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï4500mAh¡¢125W¤ÎTurboPower¥Á¥ã¡¼¥¸¤È15W¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ(Qi¡§¥Á¡¼)¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢125W¤ÎTurboPower¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡Ë¤âÆ±º¤¹¤ë¡£
ÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡Ë¤ÏIEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡ÊWi-Fi 4¡Ë¡¿ac¡ÊWi-Fi 5¡Ë¡¿ax¡ÊWi-Fi 6¡Ë¤ª¤è¤ÓWi-Fi 6E¡Ê6GHz¡Ë¤ò¡¢Bluetooth¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó5.4¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
|5G
|sub6
|n1/n3/n5/n8/n28/n41/n66/n77/n78
|4G
|LTE
|B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B17/B18/B19/B26/B28/B38/B39/B40/B41/B42/B66
|3G
|W-CDMA
|B1/B2/B4/B5/B8
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÀµÌÌ
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÇØÌÌ
¥ê¥å¥¯¥¹¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÀµÌÌ
¥ê¥å¥¯¥¹¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÇØÌÌ
¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFeliCa¡Ê¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ËÂÐ±þ¤äIP68ÁêÅö¤ÎËÉ¿å¤ª¤è¤ÓËÉ¿ÐÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥È¥í¡¼¥éÆÈ¼«¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼µ¡Ç½¡ÖMoto¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯µ¯Æ°¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯»£±Æ¡¢´Ê°×¥é¥¤¥È¡¢3ËÜ»Ø¤Ç¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¢»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥í¥Ã¥¯²ò½ü¡¢²¼¸þ¤¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¡¢»ý¤Á¾å¤²¤Æ¾Ã²»¡¢¥¹¥ï¥¤¥×¤ÇÊ¬³ä¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ³Æ¼ïµ¡Ç½¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÂÎ°Ê³°¤Ë125W TurboPower¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢USB Type-C ¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¥«¥Ð¡¼¡¢SIM¼è¤ê½Ð¤·¥Ô¥ó¡¢¥¬¥¤¥ÉÎà¡¢LG¡ÊË¡Îá/°ÂÁ´/µ¬À©¡Ë¤¬ÉÕÂ°ÉÊ¤È¤·¤ÆÆ±º¤¹¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±motorola edge 50s pro
º¸¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¢¥ê¥å¥¯¥¹¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à
¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÀµÌÌ
¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÇØÌÌ
¡ÖÃ¼Ëö¾ðÊó¡×¤Î²èÌÌ¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾ÜºÙ¡×¤Î²èÌÌ¡Ê±¦¡Ë
¥¢¥×¥ê°ìÍ÷²èÌÌ
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±motorola edge 50s pro¤È¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ëmotorola edge 50 pro¤È¤Îº¹°Û¤Ï
1¡Ë¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤òÄÉ²Ã¤·¤¿3¿§Å¸³«
2¡ËÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤¬8GB
3¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ØÏ¢¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
¤³¤Î3ÅÀ¤Ç¡¢¥â¥È¥í¡¼¥é¤Ë¤è¤ë¤ÈÂÐ±þ¥Ð¥ó¥É¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Î»ÅÍÍ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥Á&¥È¥é¥¤¤Ç´ðËÜÁàºî¤ä¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤òÁàºî¤·¤¿Æ°²è¤ÈÈ¯É½²ñ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡¢¸ø¼°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
S-MAX¡§¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î¥ß¥É¥ë¥Ï¥¤¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 50 pro¡×¤Î´ðËÜÁàºî¤ä¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò»î¤·¤¿¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
S-MAX¡§¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¥ß¥É¥ë¥Ï¥¤¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 50s pro¡×¤ò¤«¤ë¡Á¤¯¾Ò²ð¡ª´ðËÜÁàºî¤ä¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
S-MAX¡§¥â¥È¥í¡¼¥é¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡Ömotorola edge 50 pro¡¿motorola edge 50s pro¡×¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¡õ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
¡Ú15ÉÃ¡Ûmotorola edge 50 pro
Motorola(¥â¥È¥í¡¼¥é) motorola edge 50 pro 12GB/256GB ¥ê¥å¥¯¥¹¥é¥Ù¥ó¥À¡¼ ¡ÚÀµµ¬ÂåÍýÅ¹ÉÊ¡Û PB1K0001JP
Motorola(¥â¥È¥í¡¼¥é)
2024-07-12
µ»ö¼¹É®¡§2106bpm¡Ê¤Ä¤È¤à¤Ó¡¼¤Ô¡¼¤¨¤à¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦motorola edge 50 pro ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦motorola edge 50s pro ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Motorola ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦¥Ù¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó | motorola edge 50 pro | motorola JP
¡¦motorola edge 50s pro | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ | ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯