Ž¢Àì¶È¼çÉØ¤Î¤¤¤ë²ÈÄíŽ£¤Ï³Î¼Â¤Ë¥×¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤ï¤«¤ëŽ¢¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÊýÄø¼°Ž£¤¬¼¨¤¹»Ä¹ó¤Ê»ö¼Â
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÌÎè¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¹¶Î¬¤Ç¤¤ë¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÊýË¡¤·¤«¤Ê¤¤
¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤«¤ó¤¿¤ó¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1¹Ô¤Î¿ô¼°¤ÇÉ½¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤ª¶â»ý¤Á¡á¡Ê¼ýÆþ¡Ý»Ù½Ð¡Ë¡Ü¡Ê»ñ»º¡ß±¿ÍÑÍø²ó¤ê¡Ë
Â¤·»»¤È°ú¤»»¤È³Ý¤±»»¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÊýÄø¼°¤À¤±¤É¡¢À¤³¦¤¸¤å¤¦¤Î¤Ò¤È¤Ó¤È¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ã¤¿1¹Ô¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÊýÄø¼°¤«¤é¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÊýË¡¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹
¢»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤¹
£±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤ò¾å¤²¤ë
¢£¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×¤«¡ÖÏ«Æ¯¡×¤¬É¬Í×
¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¶âÍ»»ñËÜ¤ò¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë
¢¿ÍÅª»ñËÜ¤òÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë
¶âÍ»»ñËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¤¤¤¦¤È¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï³ô¼°¤äºÄ·ô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ºÇ¶á¤À¤È¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É²¾ÁÛÄÌ²ß¤ò¼è°ú¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤ª¶â¤ò¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¾å¼ê¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È»ñËÜ¤¬Áý¤¨¤ë¤·¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ÈÂ»¤·¤Æ»ñËÜ¤Ï¸º¤ë¡£
¿ÍÅª»ñËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤Á¤«¤é¡×¤Î¤³¤È¤À¡£Âç¤¤Ê¿ÍÅª»ñËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤Ï¤½¤ì¤òÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¿ÍÅª»ñËÜ¤À¤È¼ýÆþ¤â¤½¤³¤½¤³¤À¡£
¤Ü¤¯¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì·ÐºÑ¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ò¤È¤¬¶âÍ»»Ô¾ì¤ÈÏ«Æ¯»Ô¾ì¤«¤éÉÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ç¯¶â»ñ»º¤Ï¹ñ²È¤¬¹ñÌ±¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤À¤«¤é¡¢·ÐºÑ´íµ¡¤¬µ¯¤¤Æ±¿ÍÑ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¿ÍÅª»ñËÜ¤ÏÇ¯¤ò¤È¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¶âÍ»»ñËÜ¤È¿ÍÅª»ñËÜ¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
20Âå¤Ç¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿Ä¾¸å¤Ï¶âÍ»»ñËÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÃù¶â¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤À¤ó¤À¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ÏºÇ½é¤ÏÂç¤¤¤¤±¤É¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢°úÂà¤¹¤ë¤È¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤È¿ÞÉ½1¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¿ÍÅª»ñËÜ¤Ï¼ã¤¤¤È¤¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤Ò¤È¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾ÍèÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ¤ÎÁí³Û¡×¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£
ÂçÂ´¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÀ¸³¶¼ýÆþ¤Ï3²¯±ß¤«¤é4²¯±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¡ÊÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¤¡Ë¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3²¯±ß¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤ÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤«¤éÂà½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¼ã¼Ô¤¬¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÆ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤
¼ÂºÝ¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ê¾Íè¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò³ä¤ê°ú¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¡¢20Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿ÍÅª»ñËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤ï¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¤æ¤¿¤«¤Ê¼Ò²ñ¡×¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤ª¶â¤òÌÙ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢³ô¤È¤«¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤¦¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÃÎ¼±¤â¤½¤Î¤¦¤ÁÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î·¯¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¼ã¼Ô¤Ï¶âÍ»»ñËÜ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡ÊÂç³ØÀ¸¤ÇÃù¶â¤¬100Ëü±ß¤¢¤ì¤ÐÍ§¤À¤Á¤Ï¹ø¤òÈ´¤«¤¹¤À¤í¤¦¡Ë¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿ÍÅª»ñËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÙ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»»ñËÜ¤ò¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤«¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤òÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤«¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ï¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£·¯¤¬¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Ã¤È¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆ¯¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¢£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÇÂç¤ÎÍ×°ø
Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
100Ëü±ß¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¡¢Ç¯10¡ó¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤¤¤Þ¤Ï¥¼¥í¶âÍø¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÅê»ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤À¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿ÉÙ¤Ï100Ëü±ß¤Î1³ä¡¢10Ëü±ß¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ1²¯±ß¤òÇ¯10¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð1000Ëü±ß¡¢È¾Ê¬¤Î5¡ó¤Ç¤â500Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åê»ñ¤Ï¸µËÜ¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¸úÎ¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÅ´Â§¤ò¶âÍ»»ñËÜ¤È¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¼ã¤¤¤È¤¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¸µËÜ¤ÎÂç¤¤ÊÊý¡á¿ÍÅª»ñËÜ¤Î³èÍÑ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¶âÍ»»ñËÜ¤È¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆÆÀ¤¿500Ëü±ß¤ä1000Ëü±ß¤ò¤¹¤°¤Ë¸½¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÍÅª»ñËÜ¤Ï¾Íè¤Î´üÂÔ¼ýÆþ¤Î¹ç·×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê¡Ê²¾ÁÛ¤Î¡Ë¼ýÆþ¤À¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ýÆþ¡Ê·îµë¡Ë¤È¤Îº¹³Û¤Ï¸åÊ§¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»»ñËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¶ä¹ÔÍÂ¶â¤äºÄ·ô¤Ê¤É¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¶âÍ»»ñËÜ¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÌÙ¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¯Â»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤Ò¤È¤Ï¡¢ÌÙ¤«¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ÆÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡¢Åê»ñ¡Ê»ñ»º±¿ÍÑ¡Ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤Ê¸¶°ø¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Î³èÍÑ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ¯¤±¤ÐÉ¬¤º¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤Åê»ñ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¢£³Î¼Â¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¯¡×¤«¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×
¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£
¡¿ÍÅª»ñËÜ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë
¢¿ÍÅª»ñËÜ¤òÄ¹¤¯±¿ÍÑ¤¹¤ë
£À¤ÂÓÆâ¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤¹
¿ÍÅª»ñËÜ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È²Ô¤²¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡Ö¼«¸Ê·¼È¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£1²¯±ß¤À¤Ã¤¿¿ÍÅª»ñËÜ¤ò2²¯±ß¡¢3²¯±ß¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¼«¸Ê·¼È¯´Ø·¸¤ÎËÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¢¤È£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ØÅ¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¤Á¤¬¤¤¤Ï¡¢¼«¸Ê·¼È¯¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Ï³Î¼Â¤Ë¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¼ºÇÔ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¢£40Ç¯´Ö¤ÎÏ«Æ¯¤ÇÄêÇ¯¸å40Ç¯¤òÏÅ¤¨¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤
ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀè¿Ê¹ñ¤Ï¤É¤³¤â¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢60ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤éÍ¾À¸¤Ï40Ç¯¤â¤¢¤ë¡£20Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤Ç40Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÇã¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤òÂç³Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÄêÇ¯¸å¤Î40Ç¯´Ö¤òÉ×ÉØ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤Ê¤ó¤ÆËâË¡¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£1000Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÅ·Ê¸³ØÅª¤Ê¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ëÆüËÜ¹ñ¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤ÊÇ¯¶â¤òÊ§¤¤¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¸å¤â»Å»ö¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£70ºÐ¤Þ¤Ç10Ç¯´ÖÆ¯¤±¤Ð3000Ëü±ß¡¢80ºÐ¤Þ¤Ç20Ç¯´Ö¤Ê¤é6000Ëü±ß¤À¡£
¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ5000Ëü±ß¤Î¶âÍ»»ñ»º¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ÆÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ÎÉÔ°Â¤ÏÄ¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¡£
Ï·¸åÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÏ·¸å¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Ï·¸å¤òÃ»¤¯¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£105ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤À¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÆüÌî¸¶½ÅÌÀ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÏ·¸å¡×¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¼ã¤¤·¯¤Ë¤Ï¤Þ¤À´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ë¡£
¢£¡ÖÀ¸³¶¶¦Æ¯¤¡×¤ÏºÇ¶¯¤Î¿ÍÀ¸Àß·×
¡ÖÀ¤ÂÓÆâ¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¦¤¹¤ë¤Ë¶¦Æ¯¤¤Î¤³¤È¤À¡£»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿40ºÐ¤«¤é20Ç¯´Ö¡¢ºÊ¤¬¥Ñ¡¼¥È¤«ÈóÀµµ¬¤Î»Å»ö¤ÇÇ¯200Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¤Ç4000Ëü±ß¤À¡£É×¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë80ºÐ¤Þ¤Ç40Ç¯´ÖÆ¯¤±¤Ð8000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÃ±½ã¤Ê·×»»¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×1¿Í¤¬ÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢60ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¤ÆÇ¯¶âÀ¸³è¤¹¤ë²È·×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡ÖÀ¸³¶¶¦Æ¯¤¡×¤Ï¡ÊÉ×¤Î6000Ëü±ß¤ÈºÊ¤Î8000Ëü±ß¤Ç¡Ë80ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë·×1²¯4000Ëü±ß¤Î¡ÖÄ¶²á¼ýÆþ¡×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¼¥í¤È1²¯4000Ëü±ß¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î20Ç¯´Ö¤Î¡Ö³Êº¹¡×¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÀ¸³¶¶¦Æ¯¤¡×¤ÏºÇ¶¯¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢housewife¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»à¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤Ï¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤Æ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥ï¥¤¥Õ¡×¤È¤³¤¿¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÉÂµ¤¤ä¾ã¤¬¤¤¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤Ò¤È¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖºÊ¤¬¥Ñ¡¼¥È¤«ÈóÀµµ¬¤ÇÇ¯¼ý200Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë½÷À¤âÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ê¤¹¤¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤¼¤ó¤¼¤óÃË½÷Ê¿Åù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤¤¤è¤¤¤è¿¼¹ï²½¤·¤Æ¡¢½÷À¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤É¤³¤â»Å»ö¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢£¤³¤ì¤«¤é¤Ï½÷À¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯
ÃË½÷¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê³Êº¹¤ò¼¨¤¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦146¥«¹ñÃæ116°Ì¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤ººÇÄìÊÕ¤À¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½÷À¤Ïº¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤ÈÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë½÷À¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÄ´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ëÍýÍ³¤Ï»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¾ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢½Ð»º¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Ç¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
1980Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½÷À¼Ò°÷¤Ï·ëº§¤·¤¿¤é¼¤á¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤¤¤Þ¤Ï»à¸ì¤À¤¬¤³¤ì¤ò¡Ö¼÷Âà¼Ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÃË½÷Ê¿Åù¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Î¤â¤È¤Ç¡¢·ëº§¤·¤¿½÷À¤â½Ð»º¤Þ¤Ç¤ÏÃËÀ¼Ò°÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬¡¢½Ð»º¤·¤¿½÷À¤Ë¼¤á¤é¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÎÍÑ¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤â±þÊç¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔÂ¿Í°÷¤ò·êËä¤á¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë½÷À¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤É¤ó¤É¤ó¼¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö½÷¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÂÔ¶ø¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤Ï°ãË¡¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤â¡¢¤¹¤³¤·¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ì¡¢½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£Àì¶È¼çÉØ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç2²¯±ßÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë
Âç³Ø¤ò½Ð¤¿Ê¿¶ÑÅª¤Ê½÷À¤¬60ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤ÎÀ¸³¶Ç¯¼ý¤Ï2²¯±ß¤À¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¤Ë¤ÏÂà¿¦¶â¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ï65ºÐ¤ä70ºÐ¤Þ¤ÇÄêÇ¯±äÄ¹¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤â²Ã¤¨¤ì¤ÐÆ¯¤¯½÷À¤ÎÀ¸³¶Ç¯¼ý¤Ï2²¯5000Ëü±ß¤«¤é3²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢½÷¤Î»Ò¤Ï¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¡¢½÷À¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö½÷¤Ï·ëº§¤·¤¿¤é²È¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤â¤··¯¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£
·¯¤Î¿ÆÍ§¤¬¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤â»Ò°é¤Æ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤«¤é¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤è¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È60ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢1¿Í¤Ç²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿·¯¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤Î¿ÆÍ§¤ËÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤Ç2²¯±ß¤â¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¿ÆÍ§¤Ï¥ê¥Ã¥Á¤Ç·¯¤Ï¥×¥¢¤À¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¯¡×¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÆ¯¤¯¡×¤¬¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤À¡£
----------
µÌ Îè¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤¢¤¤é¡Ë
ºî²È
2002Ç¯¡¢¶âÍ»¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ê¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë²«¶â¤Î±©º¬¤Î½¦¤¤Êý¡Ù¡Ê¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¥«¤ÈÌµÃÎ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹çÍýÅª¤Ê¿ÍÀ¸Àß·×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Êºî²È µÌ Îè¡Ë