マーベルとSWが盛りだくさん！Disney+（ディズニープラス）で配信予定のラインナップ

現地時間12月10日(木)、米ディズニーの投資家向けイベントDisney Investor Dayが開催され、今後Disney+(ディズニープラス)での配信に向け企画されている作品が発表された。

配信事業を最優先させるという宣言通り、マーベルと『スター・ウォーズ』関連作品がそれぞれ10作品ずつ、15本のディズニーアニメーション&ピクサーシリーズの製作が進んでいることが明らかに。



既出の作品も含め、Disney+で配信予定のシリーズを振り返ってみよう。(すべて原題)





【スター・ウォーズシリーズ】

・『The Rangers of the New Republic』&『Ahsoka』

『マンダロリアン』と同じ時系列を舞台にしたスピンオフ作品。2021年のクリスマス時期に配信予定。デイヴ・フィローニとジョン・ファヴローが共同プロデューサーを務める。





・『Andor』

『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』の前日譚となるシリーズ。全12話構成で、2022年に配信予定。

・『Obi-Wan Kenobi』

『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』から10年後を描くシリーズ。砂漠の惑星タトゥイーンに追放されたオビ=ワンが、のちにジェダイとなるルーク・スカイウォーカーをひそかに守護者として支える姿が描かれる。映画版でアナキン(ダース・ベイダー)を演じたヘイデン・クリステンセンが復活することが明らかになった。

・『Lando』

シリーズでお馴染みのランド・カルリジアンを主人公にしたドラマシリーズ。映画版で彼に扮したビリー・ディー・ウィリアムズ(『帝国の逆襲』『ジェダイの復讐』)、またはドナルド・グローヴァー(『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』)が続投するかはまだ不明。



・『The Bad Batch』

アニメーションシリーズ。特別映像が初公開された。

・『Visions』

アニメーション短編映画のシリーズ。日本のアニメクリエイターが担当。



・『The Acolyte』

レスリー・ヘッドランド(『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』クリエイター)が手掛ける新シリーズ。ミステリースリラーになるという。

・『A Droid Story』

C-3POとR2-D2コンビが活躍するアニメーションシリーズ。





【マーベル作品】



・『The Falcon and the Winter Soldier』

ファルコン&ウィンター・ソルジャー主役のドラマシリーズ。映像が解禁となった。

・『Loki』

マーベル映画『マイティ・ソー』シリーズの主人公ソーの義理の兄弟で、ヴィランとして描かれるロキを主人公にしたドラマ。こちらも映像が初解禁!

・『She Hulk』

『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』タチアナ・マズラニーが主演を務めることが正式に発表。また、ハルク役としてマーク・ラファロも登場予定。

・『What If...?』

"もし、こうなっていたら?"を描くアニメーションシリーズ。2021年夏に配信予定。

・『Ms. Marvel』

MCUで初となる中東系のスーパー・ヒーローMs.マーベルことカマラ・カーンが主人公のシリーズ。映画『キャプテン・マーベル』続編にも出演することが明らかになった。

・『Secret Invasion』

ニック・フューリーが主人公のシリーズ。サミュエル・L・ジャクソンが続投し、『キャプテン・マーベル』でタロスを演じたベン・メンデルソーンも登場する。

・『Moon Knight』

多重人格の元傭兵マーク・スペクターが生死の境を彷徨っていた際に、エジプトの月の神コンシュと出会い、新しい命と復讐の化身ムーンライトとしての役目を授けられ、その活躍する姿を描く。主演を務めるのはオスカー・アイザック。

・『Ironheart』

MIT在籍の天才少女リリ・ウィリアムスを主人公にした新シリーズ。アイアンマンの後継者となる姿が描かれる。

・『Armor Wars』

ドン・チードル演じるローディこと、ウォーマシンを主人公にしたシリーズ。もしも技術が悪の手に渡ってしまったら? トニー・スターク最大の恐怖が描かれる。

・『The Guardians of the Galaxy Holiday Special』

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のホリデー特別版。ジェームズ・ガンが脚本&監督を務める予定。2022年のホリデーシーズンに配信予定。

・『I Am Groot』

こちらも『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』より。人気キャラクター、グルートが主人公のオリジナルシリーズ。

この他にも『ピノキオ』実写版『Pinocchio』、『ピーターパン』実写版『Peter Pan and Wendy』、『魔法にかけられて』の続編にあたる『Disenchanted』や『モアナと伝説の海』の続編などがDisney+で配信されることもあわせて発表された。(海外ドラマNAVI)

