¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¡¦µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ËÂàÃÄÊóÆ»¡¡¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ï¤º¤«¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£±£¹¡Ë¤¬ÍèÇ¯£±·î¤Ë¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Ú¥ê¥ª¥Ç¥£¥³¡¦¥á¥Ç¥£¥Æ¥é¥Í¥ª¡×¤Ï¡Öµ×ÊÝ¤Ï¡ÊÍèÇ¯£±·î¤Ë¡ËÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬³«¤¯¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÈà¤ÎÌò³ä¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤¤ë¤Î¤¬²¤½£¥ê¡¼¥°¡Ê£Å£Ì¡Ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£Å£Ì¤ÏÁ´»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ï¤ï¤º¤«£±»î¹ç¡£ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤Ï½ù¡¹¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝ¤ÎËÜ½êÂ°¤È¤Ê¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤·¤¿£²£±Æü¤Î»î¹ç¤â¸åÈ¾£´£´Ê¬¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤¬¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÏÂ¤À¤ÈºÍÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹¶·âÀ¤ÈÀï½ÑÅª¤Êµ¬Î§¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¦¥Ê¥¤¡Ë¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÇ§¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï·ÀÌóÇË´þ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤¬ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤¬ÂàÃÄ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤â²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È¤·¡¢ÍèÇ¯£±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î²ò¶Ø¤òÁ°¤Ëµ×ÊÝ¤Îµî½¢¤¬¡ÖÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÎËÜ½êÂ°¤È¤Ê¤ë£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ïºòµ¨¡¢Éð¼Ô½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¹ñ£±Éô¥Ð¥ê¥ã¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½£Ç£Ë¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥ë¥Ë¥ó¡Ê£²£±¡Ë¤Ë½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë£²Éô¥ª¥Ó¥¨¥É¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤¿à¼ÂÀÓá¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ç½ÐÈÖ¤Î¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤òÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ë°Ü¤¹²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£