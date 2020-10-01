¾¾²°¡¢¤Ï¤ß½Ð¤ë¤ªÆù¡Öµí¥¹¥Æ¡¼¥Ð§¡×È¯Çä! 2¼ï¤Î¡í¶Ë»Ý¥½¡¼¥¹¡í¤Ç´®Ç½¤·¤è¤¦
¾¾²°¤Ï10·î6Æü¤è¤ê¡¢¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä»þ¤ËÇäÀÚ¤ìÂ³½Ð¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿"Áª¤Ù¤ë¶Ë»Ý¥½¡¼¥¹¤Î"¡Öµí¥¹¥Æ¡¼¥Ð§¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
"Áª¤Ù¤ë¶Ë»Ý¥½¡¼¥¹¤Î"¡Öµí¥¹¥Æ¡¼¥Ð§¡×(750±ß)¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥ÀìÌçÅ¹"¥¹¥Æ¡¼¥²°¾¾"¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¤Ï¤ß½Ð¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤ªÆù¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤¬Íí¤ó¤À°ïÉÊ¡£¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥²°¾¾Ä¾ÅÁ¤Î"ÏÂÉ÷¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹"¤È¾¾²°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î"ÍÎÉ÷¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹"¤Î2¼ïÎà¤è¤êÁª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¤ªÆù¤ÎÎÌ¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¡×(1,130±ß)¤äÀ¸ÌîºÚ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ(¥×¥é¥¹100±ß)¡£10·î20Æü¤Þ¤Ç¤ÏÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥é¥¤¥¹ÂçÀ¹¤¬ÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤ß¤½½Á¤ÏÊÌÅÓ60±ß
"Áª¤Ù¤ë¶Ë»Ý¥½¡¼¥¹¤Î"¡Öµí¥¹¥Æ¡¼¥Ð§¡×(750±ß)¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥ÀìÌçÅ¹"¥¹¥Æ¡¼¥²°¾¾"¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¤Ï¤ß½Ð¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤ªÆù¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤¬Íí¤ó¤À°ïÉÊ¡£¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥²°¾¾Ä¾ÅÁ¤Î"ÏÂÉ÷¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹"¤È¾¾²°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î"ÍÎÉ÷¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹"¤Î2¼ïÎà¤è¤êÁª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¤ªÆù¤ÎÎÌ¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¡×(1,130±ß)¤äÀ¸ÌîºÚ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ(¥×¥é¥¹100±ß)¡£10·î20Æü¤Þ¤Ç¤ÏÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥é¥¤¥¹ÂçÀ¹¤¬ÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤ß¤½½Á¤ÏÊÌÅÓ60±ß