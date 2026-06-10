「松屋PREMIUM」の店舗で提供される牛めし＝10日午前、東京・銀座牛丼チェーンの松屋は10日、百貨店の松屋銀座（東京）の地下1階総菜売り場に、新業態店舗「松屋PREMIUM（プレミアム）」を開店した。百貨店での常設店舗は初めて。高級路線の限定メニューのみで、神戸牛を使った「神戸牛牛めし」は1390円。店名が同じ2社がタッグを組み、持ち帰り専門で拡大する中食ニーズを狙う。商品は、牛めしのほか「国産黒毛和牛のうまトマ