YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「うまトマはハンバーグじゃない方が美味い」と題した動画を公開した。動画では、ブチギレ氏原とサカモトの2人が、新作メニュー「うまトマチーズ牛めし」を実食し、その予想を超えるクオリティを熱量高くレビューしている。 冒頭、氏原は「うまトマチーズ牛めしということで、牛めしにうまトマのソースをかけたもの