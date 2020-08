収益化が可能になった YouTube チャンネルのライブ配信では、広告による収益のほかに、視聴者が直接金銭の寄付を行う「 スーパーチャット 」による収益が得られます。世界中のYouTubeチャンネルの視聴者評価を収集してランク付けするサイト・Playboardで、スーパーチャットの累計金額のランキングが発表されており、記事作成時点でトップ10のうち8人が日本人で、さらにそのうち7人がバーチャル YouTuber VTuber )であることが明らかになりました。Youtube Most SuperChated Ranking - PLAYBOARDhttps://playboard.co/en/youtube-ranking/most-superchated-all-channels-in-worldwide-total2020年8月24日時点でのスーパーチャット累計金額のトップ10は以下の通り。◆1位:Coco Ch. 桐生ココ登録者数:55万8000人累計金額:8819万6685円桐生ココさんはVTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属のVTuberで、日本語勉強中のドラゴン。日本語での配信が中心ですが、英語も堪能であることから、海外からの人気も特に高い様子。【#桐生ココ3D】桐生ココ3Dお披露目!#ホロふぉーす始動! 【#JointhefutureJP】 - YouTube◆2位:縦横研究所縦横研究所は、独自のコネクションを駆使して取材した政治や芸能に関するニュースを動画で公開する韓国のチャンネル。テレビで放送できないような過激な内容も配信することから、韓国では時折騒動を巻き起こし、議論となっています。登録者数:61万5000人累計金額:8138万5603円◆3位:Rushia Ch. 潤羽るしあ登録者数:47万人累計金額:8045万5013円潤羽るしあさんはホロライブプロダクション所属のVTuberで、魔界学校に所属するネクロマンサー。ホラーゲームが得意で、日本だけではなく海外にもファンが多い模様。【潤羽るしあ】新衣装★お披露目【ホロライブ】 - YouTube◆4位:Aqua Ch. 湊あくあ登録者数:64万6000人累計金額:7681万6608円湊あくあさんはホロライブプロダクション所属の、ゲームと歌が得意なバーチャルメイド。VTuberの中でも登録者数はトップ10にランクインしており、中国のbilibili動画でも80万人以上の登録者を抱えています。【2周年記念】ワンルームシュガーライフ/湊あくあ【歌ってみた】 - YouTube◆5位:Pekora Ch. 兎田ぺこら登録者数:61万1000人累計金額:7619万477円兎田ぺこらさんはホロライブプロダクション所属のうさ耳少女VTuber。ゲーム実況を中心に活動しているほか、定期的にトーク配信も行っています。【スナック兎田】今月も開店!みんなでふわふわしようぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 - YouTube◆6位:Kuzuha Channel登録者数:39万1000人累計金額:6352万8650円葛葉さんは、バーチャルライバー集団「にじさんじ」所属のVTuberで、石油王に求婚されて養われることを望むニートゲーマー吸血鬼。長時間のゲーム実況をメインに活動しており、時には12時間ぶっ続けでゲームをプレイすることも。【 ARK 】始動【 あべらしおん 】 - YouTube◆7位:Marine Ch. 宝鐘マリン登録者数:55万5000人累計金額:6157万8818円宝鐘マリンさんはホロライブプロダクション所属のVTuberで、女海賊に憧れてひとまず格好だけは海賊の女性。特徴的な声とテンションで、ゲーム実況やお絵描きの配信を中心に活動しています。【#宝鐘マリン1周年】ゲストと一緒に3Dでドタドタ!!【ホロライブ/宝鐘マリン】 - YouTube◆8位:UnitedGamer登録者数:28万6000人累計金額:5681万6600円UnitedGamerさんことディランさんは任天堂のゲームやポケモンシリーズを中心にさまざまなゲームの実況を行うYouTuberで、2009年頃から活躍しています。FALL GUYS IS THE BEST GAME EVER! - YouTube◆9位:M.S.S Project Channel登録者数:30万人累計金額:5623万7188円M.S.S Projectはニコニコ動画やYouTubeを中心に活動するゲーム実況・音楽制作ユニット。2009年から活動しており、音楽やゲーム実況だけに縛られない、さまざまなジャンルの動画を投稿しています。M.S.S Project /「アスヘノBRAVE」Music Video【MSSP】 - YouTube◆10位:Haneru Channel / 因幡はねる 【あにまーれ】登録者数:19万7000人累計金額:5325万3323円因幡はねるさんはウサギをモチーフとしたVTuberで、VTuberグループ「有閑喫茶あにまーれ」のリーダー兼組長。ゲームだけではなく、グループの垣根を越えたコラボレーション企画も積極的に配信しています。【#Vのおじ騒ぎ】すごおじ編!ガッチマン/伊東ライフ/ビートまりお/アメザリひらい/木緒なち【因幡はねる / あにまーれ】 - YouTubeなお、スーパーチャットによる収益の30%はYouTubeに手数料として徴収され、決済やサービス、アプリの手数料も引かれるため、配信者は表示されている金額すべてをもらえるわけではありません。