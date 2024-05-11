２０２５年大阪・関西万博を前に、大阪府立港南造形高校（大阪市住之江区）の陶芸部の生徒が３月、大和川沿いの堤防に飾った万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の陶板画が、壊されているのが見つかった。管理する地元住民団体「大和川スマイルプロジェクト」の関係者は「生徒らの思いを踏みにじる行為で、許せない」と憤っている。大和川沿いの堤防では、約２０年前から地域住民らと同校の生徒たちが、周辺の環境を良くし