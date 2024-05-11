　オリエンタルラジオ・藤森慎吾デイリースポーツ

藤森慎吾の元カノ、河本準一が「女優」「モデル」「タレント」の実名暴露

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 10日の「脱力タイムズ」で、河本準一がオリラジの「武勇伝」ネタを披露した
  • 藤森慎吾の元恋人の実名を次々にぶち込んで「ピー音」で伏せられる展開に
  • 画面には、大人気モデル、大人気タレント、大人気女性俳優と表示されていた
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