View this post on Instagram

ついに…昔から大好きな志村けんさんにお会いすることが出来ました😭😭😭ずっとお会いしたくても会えずでしたが、別番組でたまたま同じテレビ局で😂✨いきなりこの日がやってきました。。。 すごいオーラで失神するかと思いました🥶