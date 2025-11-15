ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¡ÖÌÂÏÇ¤ÊÆéÊô¹Ô¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
µ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤ÈÆé¤ò°Ï¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤¤µ¨Àá¡£¤È¤¯¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤¬»²²Ã¤¹¤ëÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤Ä¥¤êÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À116Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¡ØÌÂÏÇ¤ÊÆéÊô¹Ô¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡ÖÄ¾È¤¤Ç¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤è¤Í¡¼¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÈ¤¤Ç¼è¤êÊ¬¤±¤ë
¡Ö¡Ø¤â¤·¤³¤Î¿Í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿ÅÓÃ¼¡¢È¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙ¸ý¤ò¤Ä¤±¤¿È¤¤òÆé¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë·ù°´¶¤òºÅ¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£´¶À÷ËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¼è¤êÊ¬¤±ÍÑ¤ÎºÚÈ¤¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÃ»ºýÀÚ¤ê¤À¤í¡©¡×¤È²¼¤´¤·¤é¤¨¤·¤¿¿Í¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë
¡Ö¡Ø»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤é²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î!?¡Ù¤È½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤«¤éÁí¥¹¥«¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿¤Î¼êÅÁ¤¤¤â¤»¤º¤ËºÙ¤«¤¯¸ý¤À¤±½Ð¤¹¹Ô°Ù¤â¡¢¥Ò¥ó¥·¥å¥¯¤òÇã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡ÖÃ»ºýÀÚ¤ê¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢²¶¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÏÂµí¤Ð¤«¤ê¤¬ÎÉ¤¤Æù¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¦¥ó¥Á¥¯¤Ð¤«¤ê¸À¤¤¤¿¤¬¤ë
¡Ö¤¢¤¤¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ËË»¤·¤¯¤Æ¡¢Æé¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÝµÆ«¤·¤¬¤é¤ì¤ë¼ºÇÔÎã¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ö¼á¤ò¤¿¤ì¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¡û¡û¤Á¤ã¤ó¡¢¥Û¥¿¥Æ¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î½÷»Ò¤À¤±¤ËÎÉ¤¤¶ñ¤òÊ¬¤±¤ë
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤è¤½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤ÊÊ¬ÇÛ¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î½÷À¤ò¤Ò¤¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Ú¤·¤¯Æé¤ò°Ï¤àÃç´ÖÆ±»Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊ¿Åù¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤È30ÉÃÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È»ÅÀÚ¤ê²á¤®¤Æ¼«Í³¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤
¡Ö¡Ø¤½¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀäÌ¯¤Ê²Ð¤ÎÄÌ¤ê¶ñ¹ç¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢µÕ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤È30ÉÃÂÔ¤Ä¤ÈºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤â¡©¡×¤°¤é¤¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö±óÎ¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ë¾®»®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤è¤½¤¦
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òË¸³²¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸þ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¼è¤ê»®¤ò»³À¹¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆéÊô¹Ô¤Ê¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¡×¤¬±óÎ¸¤Ê¤Î¤«ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¶ñºàÆ±»Î¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÆé¤ÎÃæ¤ò¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ëº®¤¼¤ë
¡ÖÀµÄ¾¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤¤ºîË¡¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸ÍýÅª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ë¡¢Ëü¿Í¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤òÆ§½±¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤ªÁ°¡¢Æù¼è¤ê²á¤®¡ª¡×¤È¤¤¤Á¤¤¤Á¿Í¤ÎÆ°¤¤ò´Æ»ë¤¹¤ë
¡Ö¡Ø¼è¤Ã¤¿Æù¤Î¿ô¡¢¿ô¤¨¤Æ¤ó¤Î!?¡Ù¤È°ì»þ¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Æé¤ò¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢Åòµ¤¤Ç¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ÈÂÎ¤ò°ìµ¤¤ËÅà¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¾¯ÊÐ¤Ã¤¿¼è¤êÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢Âç¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¿¨¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÆé¤ò¤¤¤¸¤é¤»¤Ê¤¤
¡ÖÆé¤ÎÁ°¤ËÄÌ¤»¤ó¤Ü¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Êº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÅÀÚ¤ê¤¿¤¬¤ë¤È¡¢±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¯¤â¤¬Æé¤ò¤Ä¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¿¿¤ÎÆéÊô¹Ô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æé¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°Ï¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£ÆéÊô¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿Æ¤·¤Ãæ¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤ê¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯6·î2Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×116Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¡ÖÄ¾È¤¤Ç¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤è¤Í¡¼¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÈ¤¤Ç¼è¤êÊ¬¤±¤ë
¡Ö¡Ø¤â¤·¤³¤Î¿Í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿ÅÓÃ¼¡¢È¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙ¸ý¤ò¤Ä¤±¤¿È¤¤òÆé¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë·ù°´¶¤òºÅ¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£´¶À÷ËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¼è¤êÊ¬¤±ÍÑ¤ÎºÚÈ¤¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤é²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î!?¡Ù¤È½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤«¤éÁí¥¹¥«¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿¤Î¼êÅÁ¤¤¤â¤»¤º¤ËºÙ¤«¤¯¸ý¤À¤±½Ð¤¹¹Ô°Ù¤â¡¢¥Ò¥ó¥·¥å¥¯¤òÇã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡ÖÃ»ºýÀÚ¤ê¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢²¶¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÏÂµí¤Ð¤«¤ê¤¬ÎÉ¤¤Æù¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¦¥ó¥Á¥¯¤Ð¤«¤ê¸À¤¤¤¿¤¬¤ë
¡Ö¤¢¤¤¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ËË»¤·¤¯¤Æ¡¢Æé¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÝµÆ«¤·¤¬¤é¤ì¤ë¼ºÇÔÎã¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ö¼á¤ò¤¿¤ì¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¡û¡û¤Á¤ã¤ó¡¢¥Û¥¿¥Æ¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î½÷»Ò¤À¤±¤ËÎÉ¤¤¶ñ¤òÊ¬¤±¤ë
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤è¤½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤ÊÊ¬ÇÛ¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î½÷À¤ò¤Ò¤¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Ú¤·¤¯Æé¤ò°Ï¤àÃç´ÖÆ±»Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊ¿Åù¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤È30ÉÃÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È»ÅÀÚ¤ê²á¤®¤Æ¼«Í³¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤
¡Ö¡Ø¤½¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀäÌ¯¤Ê²Ð¤ÎÄÌ¤ê¶ñ¹ç¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢µÕ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤È30ÉÃÂÔ¤Ä¤ÈºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤â¡©¡×¤°¤é¤¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö±óÎ¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ë¾®»®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤è¤½¤¦
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òË¸³²¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸þ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¼è¤ê»®¤ò»³À¹¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆéÊô¹Ô¤Ê¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¡×¤¬±óÎ¸¤Ê¤Î¤«ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¶ñºàÆ±»Î¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÆé¤ÎÃæ¤ò¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ëº®¤¼¤ë
¡ÖÀµÄ¾¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤¤ºîË¡¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸ÍýÅª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ë¡¢Ëü¿Í¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤òÆ§½±¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤ªÁ°¡¢Æù¼è¤ê²á¤®¡ª¡×¤È¤¤¤Á¤¤¤Á¿Í¤ÎÆ°¤¤ò´Æ»ë¤¹¤ë
¡Ö¡Ø¼è¤Ã¤¿Æù¤Î¿ô¡¢¿ô¤¨¤Æ¤ó¤Î!?¡Ù¤È°ì»þ¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Æé¤ò¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢Åòµ¤¤Ç¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ÈÂÎ¤ò°ìµ¤¤ËÅà¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¾¯ÊÐ¤Ã¤¿¼è¤êÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢Âç¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¿¨¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÆé¤ò¤¤¤¸¤é¤»¤Ê¤¤
¡ÖÆé¤ÎÁ°¤ËÄÌ¤»¤ó¤Ü¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Êº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÅÀÚ¤ê¤¿¤¬¤ë¤È¡¢±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¯¤â¤¬Æé¤ò¤Ä¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¿¿¤ÎÆéÊô¹Ô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æé¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°Ï¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£ÆéÊô¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿Æ¤·¤Ãæ¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤ê¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯6·î2Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×116Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº