まだまだ寒い日が続くこんな日は、温まるお鍋が食べたいですよね。鍋の中でも、人気の高いキムチ鍋。この記事では、一流料理人が高く評価したキムチ鍋の素トップ10を紹介します。キムチ鍋の素をプロ目線でジャッジ2023年1月10日放送の情報番組「ラヴィット」（TBS系）では、キムチ鍋の素20種類から、特におすすめの品を一流料理人が試食・採点しベスト10を決定しました。ランクインした商品を、10位から紹介します。第10位：海鮮キ